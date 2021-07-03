Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi bu yıl ilk mezunlarını verdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi bu yıl ilk mezunlarını verdi.

“Lise Diploma Programı” ve “Ustalık Programı” mezuniyet töreni Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi’nde pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapıldı. Mezuniyet töreninde konuşan Okul Müdürü İbrahim Durukan, “Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşlarımızın beklediği bir karar olan “Lise Diploması Programı” ile hem Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler, hem de bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrencilerimiz fark derslerini alarak diploma almaya hak kazanmışlardır” dedi.

Durukan, mezun öğrencilere “Seçtiğiniz meslekte başarılı olmanın yolu onu sevmektir. Bu hayatta ne yaparsanız yapın aşk ile yapın” tavsiyesinde bulundu. Merkezlerine devam eden öğrencilere sunulan imkanlardan da bahseden Durukan “Meslek öğrenirken ücret alırsınız. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanırsınız. Dört yılın sonunda Ustalık belgesi ile birlikte lise diploması alırsınız. Ustalık Belgesi alarak kendi iş yerinizi açabilirsiniz. İş yerinizi açarken KOSGEB´den faizsiz kredi desteği alabilirsiniz. Unutmayın ki; mesleğimiz geleceğimizdir. Merkezimizde 146 diploma programına devam eden usta adayımız meslek lisesi diploması aldı. Bunun yanı sıra 87 usta adayımızda 4 yıllık eğitimine devam ederek ustalık belgesi aldılar. Öğrencilerimizimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarını, usta adayları ise ustalık belgelerini aldı.

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