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Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Futbol iklime göre değil adalete göre yönetilirse futbol olacaktır" dedi.

Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'un 3 Temmuz'da mağdur edildiğini belirterek, "Trabzonspor 3 Temmuz’da mağdur edildi. Şampiyonluğu çalındı, şampiyonluğunu çalanlar ödüllendirildi. Sözde ‘Kumpas’ iddiasını ortaya atanların kumpasın Trabzonspor’a kurulduğunu kendileri de biliyor. Futbol iklime göre değil de adalete göre yönetildiğinde ‘futbol’ olacaktır" ifadelerini kullandı.

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