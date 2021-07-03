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Kemençe sanatçısı kazada öldü

DHA

Kemençe sanatçısı kazada öldü


Selçuk BAŞAR/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü, kemençe sanatçısı Mustafa Özdemir (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçenin Sugören Mahallesi'nde meydana geldi. Kemençe sanatçısı Mustafa Özdemir kullandığı 61 AU 760 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Salpazarı Selçuk BAŞAR
2021-07-03 20:58:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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