Karadeniz'de yol yapım zorluğu; 28 kilometrelik yola 28 kavşak, 17 tünel, 24 köprü



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazi yapısı, yol yapımını zorlaştırıyor. Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla planlanan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı; 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, 17 tünelle 24 köprüden oluşuyor. 14,5 kilometresi tamamlanan proje, 2,5 milyar TL'ye mal olacak.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla, 28 kilometre uzunluğunda Kanuni Bulvarı projelendirildi. Karadeniz Sahil Yolu Yıldızlı mevkisinden başlayıp Maçka Yolu Gözalan mevkisinde son bulan projede, 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 17 tünel ve 24 köprü yer alıyor. 2,5 milyar TL'ye mal olacak projenin 14,5 kilometresi tamamlandı, kalan etaplarda çalışma sürüyor.

'TRAFİK RAHATLIYOR'

Projede biten etaplarda nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve sahilden geçen ana yollara kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkânı sağlandı. Karşıyaka Kavşağı ve Erdoğdu Kavşağı'na kadar olan kısmın tamamlanıp trafiğe açıldığı çalışmalarda, Erdoğdu ile Cephanelik Kavşağı arasının da 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Değirmendere-Boztepe bağlantı yolu tamamlandığında, Çukurçayır bölgesindeki trafik yoğunluğunun azalacağı öngörülüyor. Kanuni Bulvarı Projesi'nin, Erzurum Yolu üzerinde yapılacak yeni terminal binasına erişimi de kolaylaştırması planlanıyor. Tüm bağlantıları tamamlandığında, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı da yapılmış olacak.

`ENGEBELİ ARAZİLER YOL YAPIMINI ZORLAŞTIRIYOR´

Kentte vatandaşlar, ulaşımın rahatlaması için Kanuni Bulvarı'nın tamamlanmasını bekliyor. Osman Aktürk, "Kanuni Bulvarı güzel bir proje olacak. En azından bittikten sonra bu alan çevre düzenlemesi ve oluşturulacak yeşil alanlarla çok güzel bir hizmet olacak. Trabzon´a değer katacağını düşünüyorum. Coğrafi anlamda engebeli bir arazimiz var. Bu engebeli araziler yol yapımını zorlaştırıyor. Yol ve hizmet açısından biraz zor ve sıkıntılı olabiliyor ama sonucun çok güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.

`YOL YAPMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL´

Coğrafi şartlar yüzünden yol ağının sıkıntılı olduğunu söyleyen Yılmaz Özdemir, "Trabzon´da yol yapmak öyle kolay değil. Burada birçok yer istimlak edildi. Çok yer yıkıldı. Coğrafi şartları yüzünden yollar da biraz sıkıntılı oluyor. Yol yapılacak diye çok toz toprak yuttuk burada ama yol çalışması bittiğinde bu sıkıntılara değeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

'BÖYLE BİR YOL LAZIMDI´

Kanuni Bulvarı yolunun gerekli olduğunu söyleyen Ecem Başköy de, "İlk defa burada yürüyorum. Gayet güzel oldu. Böyle bir yol lazımdı da. Bu yolu spor amaçlı yürüyüş yolu olarak da kullanabiliyoruz" dedi.

'ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Mehtap Turan ise, "Bu yol bizim için çok güzel oldu. Akşamları sahile inme gereği duymuyoruz, yürüyüş yolu olarak da kullanıyoruz. Trafiği de oldukça rahatlattı. Çok memnunuz. Ulaştırma Bakanlığımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

2021-07-04 09:53:31



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