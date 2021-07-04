Karadeniz'de yol yapım zorluğu; 28 kilometrelik yola 28 kavşak, 17 tünel, 24 köprü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de yol yapım zorluğu; 28 kilometrelik yola 28 kavşak, 17 tünel, 24 köprü

DHA

Karadeniz'de yol yapım zorluğu; 28 kilometrelik yola 28 kavşak, 17 tünel, 24 köprü


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazi yapısı, yol yapımını zorlaştırıyor. Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla planlanan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı; 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, 17 tünelle 24 köprüden oluşuyor. 14,5 kilometresi tamamlanan proje, 2,5 milyar TL'ye mal olacak.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla, 28 kilometre uzunluğunda Kanuni Bulvarı projelendirildi. Karadeniz Sahil Yolu Yıldızlı mevkisinden başlayıp Maçka Yolu Gözalan mevkisinde son bulan projede, 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 17 tünel ve 24 köprü yer alıyor. 2,5 milyar TL'ye mal olacak projenin 14,5 kilometresi tamamlandı, kalan etaplarda çalışma sürüyor.
'TRAFİK RAHATLIYOR'
Projede biten etaplarda nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve sahilden geçen ana yollara kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkânı sağlandı. Karşıyaka Kavşağı ve Erdoğdu Kavşağı'na kadar olan kısmın tamamlanıp trafiğe açıldığı çalışmalarda, Erdoğdu ile Cephanelik Kavşağı arasının da 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Değirmendere-Boztepe bağlantı yolu tamamlandığında, Çukurçayır bölgesindeki trafik yoğunluğunun azalacağı öngörülüyor. Kanuni Bulvarı Projesi'nin, Erzurum Yolu üzerinde yapılacak yeni terminal binasına erişimi de kolaylaştırması planlanıyor. Tüm bağlantıları tamamlandığında, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı da yapılmış olacak.
`ENGEBELİ ARAZİLER YOL YAPIMINI ZORLAŞTIRIYOR´
Kentte vatandaşlar, ulaşımın rahatlaması için Kanuni Bulvarı'nın tamamlanmasını bekliyor. Osman Aktürk, "Kanuni Bulvarı güzel bir proje olacak. En azından bittikten sonra bu alan çevre düzenlemesi ve oluşturulacak yeşil alanlarla çok güzel bir hizmet olacak. Trabzon´a değer katacağını düşünüyorum. Coğrafi anlamda engebeli bir arazimiz var. Bu engebeli araziler yol yapımını zorlaştırıyor. Yol ve hizmet açısından biraz zor ve sıkıntılı olabiliyor ama sonucun çok güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.
`YOL YAPMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL´
Coğrafi şartlar yüzünden yol ağının sıkıntılı olduğunu söyleyen Yılmaz Özdemir, "Trabzon´da yol yapmak öyle kolay değil. Burada birçok yer istimlak edildi. Çok yer yıkıldı. Coğrafi şartları yüzünden yollar da biraz sıkıntılı oluyor. Yol yapılacak diye çok toz toprak yuttuk burada ama yol çalışması bittiğinde bu sıkıntılara değeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
'BÖYLE BİR YOL LAZIMDI´
Kanuni Bulvarı yolunun gerekli olduğunu söyleyen Ecem Başköy de, "İlk defa burada yürüyorum. Gayet güzel oldu. Böyle bir yol lazımdı da. Bu yolu spor amaçlı yürüyüş yolu olarak da kullanabiliyoruz" dedi.
'ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Mehtap Turan ise, "Bu yol bizim için çok güzel oldu. Akşamları sahile inme gereği duymuyoruz, yürüyüş yolu olarak da kullanıyoruz. Trafiği de oldukça rahatlattı. Çok memnunuz. Ulaştırma Bakanlığımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN
2021-07-04 09:53:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemençe sanatçısı kazada öldü
YEREL HABERLER Kemençe sanatçısı kazada öldü
Ertuğrul Doğan: "Futbol iklime göre değil adalete göre yönetilirse futbol olacaktır"
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: "Futbol iklime göre değil adalete ...
Trabzon’un en işlek caddesi trafiğe kapatılıyor
YEREL HABERLER Trabzon’un en işlek caddesi trafiğe kapatılıyor
Bu kez internetten iş ilanları ile dolandırıyorlar İş ilanı için kendilerini arayanları banka hesabını doğrulamak adı altında 3 TL para istiyorlar
YEREL HABERLER Bu kez internetten iş ilanları ile dolandırıyorlar İş ...
AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ...
Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi bu yıl ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi bu yıl ilk ...
Fındığın kanseri ’Drakula’ya karşı mantarlı mücadele başlatılacak Yaklaşık 3 bin 700 dekar alanı etkileyen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği yayılışını sürdürüyor KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demir: “Bölgemizde önemli tarım zararlıları üzerinde oldukça etkili olan 10 tane mantarın Drakula üzerinde laboratuvar ve alandaki etkinlik denemeleri yapıyoruz” “Öldürücü etkisi yüksek, çeşitli ekolojik ve fiziksek koşullara dayanıklı ve uygulanma potansiyeli yüksek olan bir mantardan prototip mikoinsektisit geliştirerek Drakula ile mücadelede kullanacağız” "Yapılan çalışmalar sonrası dünyada ilk kez Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile mücadelede bir biyopestisit geliştirilmiş olacak"
YEREL HABERLER Fındığın kanseri ’Drakula’ya karşı mantarlı mücadele ...
Sümela Manastırı´nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Sümela Manastırı´nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Abdullah Avcı: Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Şampiyonluk için elimizden gelen her ...
Abdullah Avcı: "Şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Şampiyon olabilmek için elimizden ...
Emekliler Bayraktar'ı 4. kez başkan seçti
YEREL HABERLER Emekliler Bayraktar'ı 4. kez başkan seçti
Trabzon'da yağlı direkte kıran kırana yarış
YEREL HABERLER Trabzon'da yağlı direkte kıran kırana yarış
Trabzon'da 137 bin 520 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da 137 bin 520 öğrenci karne aldı
Sümela Manastırı'nı tehdit eden 360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nı tehdit eden 360 tonluk kaya, ...
Trabzon Büyükşehir kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir kardeş belediyelerine bir yenisini ...
Red Bull Yağlı Direk’te Trabzon’un kahramanları belli oldu
YEREL HABERLER Red Bull Yağlı Direk’te Trabzon’un kahramanları belli ...