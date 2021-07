Kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tamamlandı

Ortahisar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belirlediği kurban satış ve kesim alanlarında çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, salgından dolayı bu yıl 22 adet kesim yeri ile Akoluk Mahallesi’nde hem satış hem de kesim işlerinin birlikte yapılabileceği büyük bir alan belirlediklerini ve bu alanlarda gerekli çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Vatandaşlarımızın kurban ibadetini en güzel şartlarda yerine getirmesi için bütün tedbirleri alıyoruz. Hem kurban satış yerlerini hem de kesim yerlerini vatandaşlarımızın ve hayvan sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn ediyoruz" dedi.

Özellikle iki yıldır devam eden pandemi nedeniyle hijyenik şartlara riayet edilmesi için her türlü denetimin yapılacağını kaydeden Başkan Genç, “Şehir hastanesi inşaatının başlamasından dolayı ilimizdeki en büyük kurban satış ve kesim yeri konumunda olan Akyazı'daki merkezimizi bu sene Akoluk Mahallesi’nde Erzurum Yolu üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyemizin şantiye alanının hemen yanına taşıdık. Burada çalışmalarımızı tamamladık. Hem hayvan satıcıları hem de alıcılar için her şeyi düşündük. Mescitten, lokantaya, çay ocağı ve tuvaletlere kadar bütün ünitelerimiz hazır halde. Bu sene 22 adet kurban kesim alanıyla Akoluk Mahallemizde bir adet kurban satış ve kesim alanı hazırlayarak vatandaşlarımızın hizmetine tahsis ettik. Bu alanların Ortahisar'ımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğini düşünüyorum. Pandeminin bizi zorladığı şartları düşünerek kimsenin kuyrukta beklemeden kurbanlarını kestirmeleri için azami gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

2021 yılında kurban kesim ve satış alanı olarak belirlenen merkezler:

"2 Nolu Bostancı (Odak Gıda yanı), 2 Nolu Erdoğdu (Yayla Cad. eski pazar yeri, huzurevi altı), 3 Nolu Erdoğdu (Yayla Cad. eski pazar yeriHuzurevi altı), Akoluk (Erzurum Yolu üzeriTrabzon Büyükşehir Belediyesi şantiyesi yanı), Aydınlıkevler (Murat Tosun Camii arkası), Bahçecik (Zehra Kitapçıoğlu İ.O. arkasıEski Adli Tıp BahçesiAffan Kitapçıoğlu Cad. Zaim’in Yeri), Boztepe ( Yayla Cad. eski pazar yeri, huzurevi altı), BoztepeYenicuma (Yeni Cuma Pazar yeri), Bulak (Kirazlık Küme Evleri Sok. No:1), Çağlayan (Okullar mevkii), Çamoba (muhtarlık yanı), Kaymaklı (Anadolu Bulvarı No:246/1), Pelitli ( Pelitli Pazar yeri), Sezai Uzay (Hayali Camii önü), Yeşiltepe (Sadık Ahmet Parkı Basket sahası), YalıFaroz (Balıkhane yanıyan arka cep), Yeniköy (Yeniküme evleri Sağlamlar sok.)"

