Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, en büyük caddelerini ortak tasarımlarla güzelleştirecek.

Trabzon’da bulunan Kahramanmaraş Caddesi ve Kahramanmaraş’ta bulunan Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilecek projelerde ortak objelerin kullanılması kararı alındı. İki Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri, yaptıkları tasarımları inceleyerek tüm çalışmalarda ortak benzerliklerin oluşması için adımlarını attı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Yapı Kontrol Şube Müdürü Akın Zafer Dilberoğlu, ETÜD ve Projeler Şube Müdürü Ömer Çiçek ve Kontrol Abdulgaffar Dener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ile bir araya gelerek gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarede bulundular.

Örneğine az rastlanan bir çalışma

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin tamamlandığında iki kentin vatandaşlarının memnuniyet duyacağına inandığını belirterek, “ Trabzon ve Kahramanmaraş’ın en büyük caddeleri yapılacak çalışmalar neticesinde benzer tasarımlara sahip olacak. Kahramanmaraş tarihte çok önemli yere sahip bir şehir ve bizim de kardeş şehrimiz. Kahramanmaraş ve Trabzon caddelerinin proje sonrası benzer özellikler taşıyacak olması, aynı zamanda örneğine az rastlanan bir çalışma olacak. Proje tamamlandığında iki kentin vatandaşlarının da memnuniyet duyacağına inanıyorum” dedi.

Keleş: ortak tasarımlar yapıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ise, “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Hayrettin Güngör ve Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Trabzon ve Kahramanmaraş caddelerimizin ortak tasarımlarını yapıyoruz. Kardeş şehirlere kardeş tasarımlar yakışır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.