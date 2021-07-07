Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez hibrit ve Endoskopik Hipofiz Cerrahisi yöntemi uygulandı

Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hibrit cerrahi yöntemi ve Endoskopik Hipofiz Cerrahisi uygulanmaya başladı.

Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez bir hastanın kasık bölgesindeki atar damarına girilerek, beyin damarlarına ulaşılabilen ‘Nöroendovasküler Girişim’ ve Endoskopik Hipofiz Cerrahisi yöntemi uygulandı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzm. Dr. Mehmet Selim Gel ve Uzm. Dr. İskender Samet Daltaban tarafından uygulanan ve hibrit cerrahi olarak adlandırılan yöntem sayesinde bir hasta tekrar sağlığına kavuştu. Yapılan ameliyat ile ilgili bilgiler veren Uzm. Dr. Mehmet Selim Gel, “Nöroendovasküler girişim yöntemi kapalı bir şekilde hastanın kasık bölgesindeki atar damara girilerek çeşitli kateter ve teller yardımıyla beyin damarlarına ulaşabildiğimiz yöntemdir. Bu yöntem beyin damar hastalıklarının tanısı ve tedavisinde açık cerrahiye alternatif bir yöntem olmasının yanında beyin tümör hastalıklarının tedavisinde yardımcı bir tedavi yöntemi olarak da kullanılmaktadır. Beyin baloncuklarının tedavisi beyinde bulunan damar yumakları ve atardamar ile toplar damar arasındaki kontrolsüz geçişlerin tedavisi başlıca kullanıldıkları alanlardır. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi beyin cerrahi bölümünde kullanmaya başladığımız bu yöntem ile beyin baloncuklarının tedavisi beyinde bulunan damar yumakları ve atardamar ile toplar damar arasındaki kontrolsüz geçişlerin tedavisi sadece açık cerrahi olarak değil kapalı yöntemle de tedavi edilebilmektedir. Hibrit cerrahi olarak adlandırılan bu yöntem Karadeniz bölgesinde ilk kez hastanemizde uygulanmaya başlamıştır” dedi.

Uzm. Dr. İskender Samet Daltaban ise bölgede ilk kez uygulanan Endoskopik Hipofiz Cerrahisi ile ilgili bilgiler verdi. Daltaban, “Hipofiz bezi beynin orta kısmında 'Sella tursica' adı verilen bölgeye yerleşmiş, hormon salgılamakla ile görevli bir bezdir. Vücudumuzun hormonel dengesi için çok önem arz eden hormonlar salgılamaktadır. Hipofiz bezi tümörleri oldukça sık görülmekle birlikte yüzde 90’ın üzerinde iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörler bulundukları anatomik bölge itibariyle göz sinirlerine baskı yaparak görme azalmasına neden olabilmektedir. Ayrıca tümörün normalden daha fazla salgıladığı hormona ilişkili klinik bulgular ortaya çıkarabilmektedir. Hipofiz cerrahisinde, sağladığı daha iyi ve daha geniş görüş açısı sayesinde endoskopik Hipofiz cerrahisi birçok ileri merkezde ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle burunda ciddi bir hasar oluşturmadan teleskoplar yardımı ile Hipofiz tavanına ulaşılır ve Hipofiz adenomlarının çıkarılmasına olanak sağlar. Bu yöntem diğer Hipofiz cerrahileri ile karşılaştırıldığında ileri derecede hasta konforu sağlamaktadır. Kliniğimizde halen başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz beyin damar baloncuklarının hem açık hem de kapalı cerrahisinin yanında, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde endoskopik Hipofiz cerrahisi de yapılmaya başlanmıştır. Yeni bilimsel gelişmeler ışığında hastanemizin ileri merkezler seviyesinde hizmetine devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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