Ekuban 10 Temmuz'da Trabzonspor kampına katılacak

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Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da kampa katılacağı açıklandı.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ekuban’a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyetimiz tarafından izin verilmiştir. Caleb Ekuban 10 Temmuz Cumartesi günü takımımızın kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır" denildi.

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