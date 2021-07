Ali Subaşı: “Bir kişinin sadece; saç rengine, kafa yapısına bakarak saç şekli belirlenmez”

Türkiye’nin tanınmış kuaförlerinden Ali Subaşı, yeni trenleri takip etmek için Avrupa’ya gittiklerini belirterek “Her mevsimin, senenin trendleri değişmekte ve biz de değişime ayak uydurmak için modanın kalbinin attığı yerlere giderek sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Bir kişinin sadece; saç rengine, kafa yapısına bakarak saç şekli belirlemiyoruz. Giyiniş tarzından göz rengine, duruşundan gülüşüne kadar her şey bir bütünün parçasıdır” dedi.

Kuaförlük mesleğine ortaokuldan sonra İzmir’de başladığını belirten ünlü kuaför Ali Subaşı (35) “Saç tasarımını çok seviyorum, benim için adeta yaşam felsefesi. İzmir’de mesleğime başladıktan sonra askerlik görevimi tamamladım ve yurt dışında bir yarışmaya katılmaya karar verdim. Birçok önemli ismin de yer aldığı dünya çapındaki yarışmada 3. olmayı başardık. Buradaki başarım ve yeteneğim sayesinde Bebek’te önemli bir isimle birlikte çalıştım. İşimi sevmem, sürekli eğitimlere katılmam, kendimi geliştirmem sayesinde de sektörde ünlü isimlerle çalışmaya başladım. Naz Elmas, Ece Gürsel, Murat Yıldırım, Bülent Ersoy, Nefise Karatay, Demet Akalın, Ajda Pekkan ve daha birçok ünlü model, manken ve oyuncunun saç tasarımını yaptım ve yapmaktayım. Şu an Seren Serengil’in özel saç tasarım uzmanıyım” diye konuştu.

İstanbul’da Bebek’te saç tasarımlarımı yaptıktan sonra MOS Akademi’ye katılma kararı aldığını kaydeden Subaşı “Birçok eğitime katıldıktan sonra burada eğitmen olarak görev yaptım. 3 senelik serüvenin ardından, Nişantaşı’nda MOS kuaförü açmaya karar verdim. MOS bünyesinde çalışan bütün arkadaşlarımız belirli eğitimlerden geçmek zorundadır. Kendini geliştirmeyen, trendlere ayak uydurmayan bir kişi müşterileri memnun edemez. MOS olarak bizim işimiz sadece saç tasarımı yapmak değil. Bir kişinin sadece; saç rengine, kafa yapısına bakarak saç şekli belirlenmez. Giyiniş tarzından göz rengine, duruşundan gülüşüne kadar her şey bir bütünün parçasıdır. İlk olarak müşterilerimizle bir süre konuşuyoruz ve yaşam tarzları hakkında genel bilgiler almaya çalışıyoruz. MOS’a gelen bir kişinin saç tasarımını sadece o gün giydiği kıyafete göre yapmıyoruz. Kişinin genel özelliklerine uygun tasarım yaptığımız için farklı tarzda giyindiği zaman da kendisine yakışıyor ve aynaya baktığında kendini mutlu hissediyor. Amacımız kendimizi her daim geliştirmek ve müşterilerimize en trend saç tasarımlarını sunmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.