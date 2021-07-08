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Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela’ya ziyaretçi akını Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı son 1 haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti

İHA

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela’ya ziyaretçi akını Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı son 1 haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı son 1 haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı. Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlenirken, Sümela Manastırı'nda bulunduğu yamaca yüksek dayanımlı çelik tel ağlar serildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90'lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile tamamen ziyarete açıldı.

Tehlikelerden uzaklaştırıldı
Restorasyon çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlanmasıyla 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne alınan Sümela Manastırı'nın UNESCO'da Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği 6 yıl boyunca kapalı olmasına rağmen binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği manastırda risk taşıyan bin 100 tondan fazla kaya çekildi. 1 Temmuz itibariyle ziyaretçilere kapılarını açan Sümela Manastırı'nda 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturuldu. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı. İnanç turizmin önemli merkezlerinden biri olan Sümela'da 6 yıl süren restorasyonun bedeli ise yaklaşık 57 milyon TL oldu.

Saklı mekanlar gün yüzüne çıkarıldı
Sümela Manastırı’nda 6 yıl süren restorasyon sırasında saklı mekanlar gün yüzüne çıkarıldı. Manastır tarihinde ilk kez keşiş ve öğrenci odaları, şapeller, çan kulesi, çilehane, misafirhane ve mahzenler ziyarete açılmış oldu. 6 yıl boyunca titiz bir çalışmanın yürütüldüğü manastırda tahrip olan freksler için uzman ekipler tarafından özel çalışma yapıldı. Kayalardan sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan freksler için analiz yapılarak, su yolları değiştirildi. Restoratör ve kimyagerlerden oluşan ekip tarafından özellikle en fazla freksin bulunduğu Ana Kaya Kilisesi'ne yoğunlaşıldı. Mağara kilisesinin içerisinde yoğuşma olmaması için pencerelere cam yerine tel ağlar yapıldı. Bu sayede hava sirkülasyonun sağlanacağı mağara kilisesinde freksler korunmuş olacak.

6 aydaki turist sayısına 1 haftada ulaştı
1 Temmuz’da ziyarete açılmasının ardından yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yerli ve yabancı turist tarihi manastırı ziyarete gelirken, turist hareketliliği dikkat çekiyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı son 1 haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. 6 aydaki turist rakamına bir haftada ulaşılırken, turistler manastıra girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Turistlerin büyük çoğunluğu restorasyon çalışmalarını beğendiklerini söyledi.
Düzce’den Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gezmeye gelen Şenol Başoğlu yaptığı açıklamada “Düzce’den bölgeyi gezmeye geldik. Sümela Manastırı’nı da görmek istedik. Gayet güzel olmuş beğendik” derken, 3. kez manastırı ziyarete gelen Çetin Yılmaz ise “3. kez geliyorum. Daha önce geldiklerimde bir açık bir kapalı oluyordu. Şimdi restorasyon çalışmaları sırasında gezebiliyoruz. Yapılan çalışmalar gayet güzel olmuş, yeni ziyaret edebileceğimiz bölümler oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.
Ayla Nuhoğlu ise ”5 yıl önce gelmiştim. Eski hali bana göre daha doğaldı. Eski hali benim için daha güzeldi” açıklamasında bulundu.

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