Trabzon-Diyarbakır Kardeşliği fotoğraflara yansıyacak

FOTONO21 Fotoğraf Derneği üyeleri Diyarbakır’dan Trabzon’a gelerek şehrin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğalkültürel ve turistik bölgelerini ziyaret edecek. Kardeşlik projelerine bir anlamlı buluşma daha ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır’da faaliyet gösteren FOTONO21 Fotoğraf Derneği üyeleri Trabzon’a geliyor. 26 Temmuz1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek buluşma boyunca göller, yaylalar, tarihi mekanlar, turizm işletmeleri ziyaret edilecek ve bu güzellikler fotoğraflara yansıyacak.

Organizasyonun Trabzon ve Rize ayağında ev sahipliği yapacak fotoğraf eğitmeni Metin Öztürk bu anlamlı buluşma ile ilgili yaptığı açıklamada ”Bu tamamen fotoğraf ve doğa tutkunu arkadaşlarımızın kendi bireysel katkıları ve gönüllü çalışması ile ortaya çıkmış bir proje. Diyarbakır’dan gelecek arkadaşlarımız ile bir hafta boyunca doludolu bir program yapacağız. Trabzon’un ve Karadeniz’in doğal güzelliklerini objektiflerden yansıtmaya çalışacağız” dedi.

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