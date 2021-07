Bakan Kurum: “Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile yepyeni bir yaşam alanı olacak” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni’ne katıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Uzungölümüzde 1. etap çalışmaları tamamlandı; 2. etap çalışmalarına Ekim ayında başlıyoruz”

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni’ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Trabzon’un Büyük Dönüşümü’ için çok önemli bir adım attıklarını belirterek “Trabzonumuzun eşsiz sahili ve Tanjant yolu arasında kalan bu alanın çehresi tamamen değişecek, yepyeni bir yaşam alanı olacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de yürütülen çalışmaların 1. etabının da tamamlandığını belirterek “2. etap çalışmalarına Ekim ayında başlıyoruz” diye konuştu.

Trabzon ve Rize programları için dün gece havayolu ile Trabzon’a gelen Bakan Murat Kurum, bu sabah ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nda partililer ile bir araya geldi.



'Trabzon’un Büyük Dönüşümü’

Ardından beraberindeki TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti milletvekilleri ile Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni’ne katılan Bakan Murat Kurum, burada bir konuşma yaptı.

‘Trabzon’un Büyük Dönüşümü’ için çok önemli bir adım attıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Çömlekçi Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüme başlıyoruz. Şimdiden, tüm konutlarımız Trabzon için, Trabzonlu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. TOKİ Başkanlığımızla, 90 bin m2’lik alanda 2 etapta başlattığımız dönüşüm projesinin 30 bin m2 büyüklüğündeki 1. Etabında, 130 konut ile 20 dükkân inşa ediyoruz. Konutlarımızın 25’i 2+1, 30’u 3+1, 75’i 4+1 olacak. 6 bin metrekare büyüklüğündeki 20 dükkanı ve 396 araçlık kapalı otoparkıyla TOKİ’mizin yaptığı en muhteşem projelerinden biri olacak. Yatırım değeri 120 milyon lira olan projemizi, 2022 Ocak ayında tamamlayacağız, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Projemizi tamamladığımızda, Trabzonumuzun eşsiz sahili ve Tanjant yolu arasında kalan bu alanın çehresi tamamen değişecek, yepyeni bir yaşam alanı olacak” şeklinde konuştu.



“Ülke genelinde, yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut projesi sürüyor”

An itibariyle ülke genelinde, yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşası için çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum “Biz; geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla; projelerimizin hepsini, yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresinin renklerine uyumlu olarak tasarladık ve uyguladık. Trabzon’da da bu anlayışı terk etmeden; TOKİ başkanlığımız eliyle; toplam yatırım değeri 4.5 milyar lira olan 7.713 konut, 308 dükkân, 10 ticaret merkezini şehrimize kazandırdık” ifadelerini kullandı.



Araklı’daki afetzedelere müjde

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde önceki yıl bir sel felaketi yaşadıklarını ve bu selde 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum “Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Araklı’da da hemen kolları sıvadık. 278 konut ve Ticaret Merkezini şu an tamamlamak üzereyiz. Buradan müjdesini veriyorum, yeni yuvalarımızı Ekim ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Murat Kurum, ülkemizin gözbebeği Uzungöl’de iki etap halinde çalışma yürüttüklerini ifade ederek “1. Etap çalışmalarımızı titizlikle tamamladık. 2. Etap çalışmalarımıza Ekim ayında başlıyoruz. Başkanımızın Uzungöl 2. Etaptaki sokak düzenlemesi için 25 milyon hibe talebi var. Bu talebi de İlbankımız kanalıyla yapacağız” bilgisini paylaştı.



“Ülkemizin her yerinde 340 millet bahçesi yapıyoruz”

“Biz sadece dört duvar yapmıyoruz” diyen Bakan Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece betondan, tuğladan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz, insanımıza huzurla yaşayacağı yuvalar kazandırıyoruz. Bu yuvaların çevresini; yeşil alanlarla, parklarla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatıyoruz. Ne yapıyoruz? 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle, millet bahçelerimizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Ülkemizin her yerinde tam 340 millet bahçesi yapıyoruz. Bugüne kadar; 76 millet bahçemizi tamamladık. 264 millet bahçesine yönelik çalışmalarımıza gece demeden, gündüz demeden devam ediyoruz. Trabzon’da da; toplam alanı 128 bin m2 olan 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Hatırlayacaksınız, Akçaabat Millet Bahçemizin açılışını geçtiğimiz yıl 5 Haziran dünya çevre gününde yapmıştık. Vatandaşımız en güzel şekilde istifade ediyor. Bunlardan biri, 14 milyon liralık bir yatırımla, 33 bin m alan üzerinde tamamladığımız Vakfıkebir Millet Bahçemiz. İçerisindeki bisiklet ve yürüyüş yolu, gölet, zaman tüneli, spor sahaları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi ve etkinlik çayırıyla Vakfıkebir Millet Bahçemiz, hakikaten tam bir çevre ve şehircilik şaheseri oldu...Şimdi de geldik, Şampiyon Trabzonspor’umuzun şanlı tarihine, şampiyonluklarına şahitlik etmiş Avni Aker Stadımızın yerine, 26 milyon liralık yatırımla, 67 bin m’lik alanda yaptığımız millet bahçemize. Bu projemizi de ziyaret edeceğiz. Proje Trabzonlu kardeşlerimiz için, milyonlarca taraftarımız için çok özel bir anlam ifade ediyor. Eski günleri anacağımız, Trabzonspor’un hatırasını yaşatacağımız tribünümüzün bir kısmını bıraktık. Bu Millet Bahçemiz, 400 metrekarelik sentetik buz pateni sahası, 600 metrekarelik 8 kaykay rampası, millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, bitki ve ağaçlarıyla Türkiye’deki tüm millet bahçelerinden çok daha farklı bir millet bahçesi olacak. Şimdi bir yandan Millet Bahçemizin etrafında kamulaştırma yapıyor, bir yandan millet bahçesine bakan binaların cephelerini iyileştiriyoruz. Bunları da tamamladığımızda; sahille şehri ve millet bahçesini buluşturan bir yeşil koridor, yürüyüş koridorunu da Trabzon’umuza armağan etmiş olacağız. Trabzon’un yemyeşil doğasını, ağaçlarını, çiçeklerini şehrin merkeziyle buluşturan, Trabzon’a çok daha özel bir cazibe katacak tüm millet bahçelerimiz hayırlı uğurlu olsun.”



Çömlekçi'de bir dönem tarih oldu

Öte yandan Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu bayanların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller kentsel dönüşüm çalışmaları ile yıkılırken, bir zamanlar polis ekiplerinin özellikle otellere yaptığı fuhuş operasyonları ile adını duyuran mahallenin kötü imajı başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile de sona erdi. TOKİ Başkanlığı'nın yürüteceği çalışma ile büyük kısmı yıkılan mahalledeki 90 bin m2’lik alanda 130 konut ile 20 dükkân inşa edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.