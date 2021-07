Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşlarımızla birlikte başardık. 81 ilimizde, sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 10 milyon vatandaşımız, sağlıklı konutlarda, güven içinde oturuyor" dedi.

Trabzon'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ortahisar ilçesinde 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Trabzon´un büyük dönüşümü için çok önemli adım attıklarını ve Çömlekçi Mahallesi´nde kentsel dönüşüme başladıklarını söyleyen Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığı'mızla 90 bin metrekarelik alanda 2 etapta başlattığımız dönüşüm projesinin 30 bin metrekarelik büyüklüğündeki 1'inci etabında, 130 konut ile 20 dükkan inşa ediyoruz. Konutlarımızın 25´i 2+1, 30´u 3+1, 75´i 4+1 olacak. 6 bin metrekare büyüklüğündeki 20 dükkanı ve 396 araçlık kapalı otoparkıyla TOKİ´mizin yaptığı en muhteşem projelerinden biri olacak. Yatırım değeri 120 milyon lira olan projemizi 2022 Ocak ayında tamamlayacağız, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Projemizi tamamladığımızda, Trabzon´umuzun eşsiz sahili ve Tanjant yolu arasında kalan bu alanın çehresi tamamen değişecek, yepyeni bir yaşam alanı olacak" diye konuştu.

'PROJELERİMİZİ YATAY MİMARİYE UYGUN TASARLADIK'

Yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği 'Bedeli ne olursa olsun' sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. 81 ilimizde, sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Toplamda 10 milyon vatandaşımız, bu sağlıklı konutlarda, güven içinde oturuyor. Şimdi 'Türkiye´nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyoruz. An itibarıyla ülke genelinde, yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için harıl harıl çalışıyoruz. Biz; geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla projelerimizin hepsini yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresinin renklerine uyumlu olarak tasarladık ve uyguladık" dedi.

'UZUNGÖL'DE 2'NCİ ETAP EKİMDE BAŞLIYOR'

Bakanlığın Trabzon'daki yatırımlarını anlatan Murat Kurum, Uzungöl Turizm Merkezi'nde iki etap halinde çalışma yürüttüklerini belirterek, "1'inci etap çalışmalarımızı titizlikle tamamladık. 2'nci etap çalışmalarımıza ekim ayında başlıyoruz. Başkanımızın Uzungöl 2'nci etaptaki sokak düzenlemesi için 25 milyon hibe talebi var. Bu talebi de İlbank´ımız kanalıyla yapacağız. Uzungöl ve Barma Yaylamıza dair detayları ve müjdelerimizi Uzungöl ziyaretimizde vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Sadece dört duvar, betondan, tuğladan ibaret binalar yapmadıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Biz, insanımıza huzurla yaşayacağı yuvalar kazandırıyoruz. Bu yuvaların çevresini yeşil alanlarla parklarla bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatıyoruz. Ne yapıyoruz? '81 ilde 81 milyon metrekare' hedefiyle millet bahçelerimizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Ülkemizin her yerinde tam 340 millet bahçesi yapıyoruz. Bugüne kadar 76 millet bahçemizi tamamladık. 264 millet bahçesine yönelik çalışmalarımıza gece demeden, gündüz demeden devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Trabzon için her alanda hizmetleri ve çalışmaları titizlikle kararlılıkla devam ettireceklerini, 'Marka şehir Trabzon' sloganıyla atılması gereken tüm adımları hızlıca atacaklarını belirterek, konuşmasını tamamladı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temelini attı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-07-10 12:27:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.