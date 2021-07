Kazada yaralanan sürücü kaybolan 15 bin dolarını aradı

Yaşar FALCI/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Of ilçesinde dereye uçan kamyonun şoförü Bülent Kaşıkçı, yaralandı. Yanında bulunan 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Kaşıkçı, ambulansa binmemek için direnip uzun süre parayı aradı. Parayı bulamayan, kan kaybı artan Kaşıkçı, ikna edilip hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi´nde meydana geldi. Özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı deresine uçtu. Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanındaki 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, parayı aradı. Parayı bulamayan Bülent Kaşıkçı, kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün gelen mesai arkadaşları kaza yerinde kayıp dolarları aradı.

Kazaya tanık olan Yunus İsleyen, "Arabamla geliyordum. Arkamda baktım kamyon bariyerleri kırarak dereye uçtu. Ekiplere haber verdik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Yaşar FALCI

2021-07-10 13:07:59



