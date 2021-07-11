Kebir Süt 98 sıra birden yükseldi İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Kebir Süt 98 sıra yükselerek 29. sıraya çıktı

İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Kebir Süt 98 sıra yükselerek 29. sıraya çıktı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020" araştırmasının sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Türkiye’de Kebir markası ile ulusal bir firmaya dönüşen Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. geçen yıl ise 127. sıradaydı. Süt ürünleri sektöründe 160 farklı ürünü geleneksel yöntemlerle üreterek tüketicinin tercihi olan Karadeniz Kardeşler Şirketi, 98 sıra yükselerek 29. sıraya yükselmesi dikkat çekti.



"Bu gurur hepimizin, hedefimiz ilk 500'e girmek"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz, İSO İkinci 500’ün ilk sıralarında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çalışanlarına ve ürünlerini tercih eden market ve müşterilerine teşekkür eden Karadeniz, “İşini hakkıyla yapan, işini yaparken devletini, milletini çalışanını koruyan, kollayan, dürüstlükten vazgeçmeyen şirketlerin başarılı olması tesadüf değildir. Karadeniz Kardeşler olarak ‘önce dürüstlük’ dedik, ‘şeffaflık’ dedik, en iyi ürünü en kaliteli ürünü en doğal ürünü müşterilerimize sunma gayreti içerisinde olduk. Yemediğimiz, tatmadığımız, benimsemediğimiz, hoşumuza gitmeyen hiçbir ürünü müşterilerimize sunmadık. Zaten başarımızın en önemli sırrı da bu. Tüketicilerimiz, ürünlerimizi beğendiği için bugün Türkiye’nin zirvesindeyiz. Bugün görüyoruz ki Türkiye’nin özellikle tereyağı ve sektöründeki çok önemli ürünlerde Kebir bir Türkiye markası olmuş, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Başta müşterilerimiz olmak üzere katkı veren herkese sonsuz teşekkür eder bu başarıların, bu ödüllerin sorumluluğumuzu daha da arttıracak bilinciyle hareket edeceğimize herkesin emin olmasını isterim. Geçen seneden bu yıla İSO sıralamasında 98 firmayı daha geçtik ve 29. sırada yerimizi aldık. İnşallah bir dahaki sene ilk 500 ‘de olma hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemize katma değer sağlamaya, nesillerdir süren Kebir lezzetini hiç bozmadan sizlerin mutfağına sofralarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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