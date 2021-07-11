Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan plaj yeniden ortaya çıktı Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan Trabzon sahili yeniden yaklaşık 40 yıl önceki kumluk halini aldı Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz: “Bu bir doğal kumsal değil, yapay bir kumsal; Dolgu sahasının getirdiği toprak ile oluştu” “Tabi ki orijinal doğa, orijinal kıyı değil ama bu bize Trabzon kıyılarının bir zamanlar 40-50 yıl önce nasıl bir kıyı olduğunu gösteren güzel bir örnek”

İHA

Kaybolan plaj yeniden ortaya çıktı Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan Trabzon sahili yeniden yaklaşık 40 yıl önceki kumluk halini aldı Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz: “Bu bir doğal kumsal değil, yapay bir kumsal; Dolgu sahasının getirdiği toprak ile oluştu” “Tabi ki orijinal doğa, orijinal kıyı değil ama bu bize Trabzon kıyılarının bir zamanlar 40-50 yıl önce nasıl bir kıyı olduğunu gösteren güzel bir örnek”

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi bugünlerde yaklaşık 40 yıl önceki kumsal halini yeniden aldı. Sahil yolu yapımı nedeniyle kaybolan plajlarının yeniden oluştuğunu gören Trabzonlular sahile akın etti.
Özellikle AyasofyaBeşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridi bugünlerde şehrin en gözde olurken, 4050 yıl aradan sonra ortaya çıkan kumsal görüntüsü görenleri şaşırttı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, 4050 yılın ardından ortaya çıkan görüntünün doğal bir kumsal değil yapay bir kumsal olduğunu belirterek” Tabi ki orijinal doğa, orijinal kıyı değil ama bu bize, Trabzon kıyılarının 4050 yıl önce nasıl bir sahil olduğunu gösteren güzel bir örnek” dedi.
Şu anda Ayasofya sahilinde plaj oluştuğunu kaydeden Erüz, “Buraya nostalji denmesi gerçekten acı bir durum ancak Trabzon 19701975’lere kadar şehrin batısından doğusuna kadar Ganita haricindeki tüm kıyıları yaklaşık 34 kilometre boyunca kumsallardan oluşuyordu. Trabzon sahili komple doğal plajlardan oluşan denizle bire bir buluşan antik bir şehir idi. Burasının sahili, geçmişte denizin dalgaları Ayasofya Camisi‘nin bulunduğu blok kayalığın dibine kadar vuruyordu. Şu anda Trabzon’daki sahil minimum 50, maksimum 500 metre doğal kıyı çizgisinden yani kıyının doğal halinden denizden doğru ötelenerek dolgu yapıldı. Trabzon şu an doğal kıyılarının en az 50 ila 500 metre daha açığında deniz tarafına doğru ötelenmiş oldu. Dolayısıyla Trabzon’un şehir kıyılarında her hangi bir doğal plajdan bahsetmek söz konusu değil. Şu anda Ayasofya sahilinde plaj oluşumu var. Bu bir doğal kumsal değil, yapay bir kumsal. Doğal kumsalın oluşması için coğrafyadaki doğal aşınma yani dalga ve diğer etkilerle aşınma, derelerden, sellerle taşınma ve nihayetinde o malzemelerin kıyı boyunca akıntılar ve dalgaların taşınması neticesinde oluşan kıyılara doğal kıyı diyoruz. Burada oluşan kumsal ise esas kaynağı Akyazı dolgu alanı yani şu anki stadyumun ve hastanenin dolgu alanı ve halen dolgusu devam eden Gülcemal dolgu sahasındaki denize dökülen malzemeler. Bu malzemelerin yüzde 10, eğer kıyıda ise 7080’i, denize doğru dalga etkisiyle taşındığı için taşınan malzeme deniz tarafından ince malzemesi kil olan malzeme deniz içine taşındı. Kaba olan kum ve çakıl ise kıyılara taşınarak kıyı boyunca yayıldı. Bu kumsal evet burada oluştu, eğer o dolgu devam ettiği sürece oluşmaya devam edecek. Ancak dolgu bittikten sonra kumsal dalga etkisiyle çekilip doğuya doğru sürüklenmeye devam edecek” diye konuştu.

"Trabzon için bir fırsat"
Bu oluşumun Trabzon için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Erüz, “Biz daha önce Gülcemal'in planlandığı dönemde, Deniz Bilimleri Fakültesi olarak şunu önermiştik; Gülcemal'in belli bir kısmını eğer yapay kumsallarla denizin açık kısmına, açık deniz tahkimatı dediğimiz dalganın kıyıya erişmeden açıkta kırılarak kıyıda dingin bir su kitlesi oluşturabilirse bu kumsal kalıcı olur. Şu anda aslında doğa kendisi yapay beslemenin plajını oluşturmaya başladı. Dolguyu yapanlar buna katkı verirse deniz burada doğal bir plaj oluşturacak. Bizim önerdiğimiz plaj aslında şu anda Ayasofya ile Faroz arasında doğal şekilde oluşmaya başladı. Eğer belediyemiz açık deniz tahkimatını yapmak suretiyle burada kalıcı bir doğal bir plaj oluşmasını sağlayabilir. Aslında bu Trabzon için bir fırsat ve doğanın bunu aslında olabileceğini gösteren çok güzel bir gösterge. Çünkü kıyı boyu akıntılar ve dalga enerjisiyle taşınan bu malzeme eğer geriden gelen Gülcemal’e dökülen malzeme bittiğinde buradaki malzeme taşınmaya devam edip doğuya doğru gidecek ve burası tekrar boşalacak. Şiddetli bir fırtına olduğu bir dönemde burada kumsal göremeyeceksiniz. Bu kumsalın burada kalmasını istiyorsak açık deniz tahkimatıyla birlikte burayı bir şekilde plajı koruyacak sistemleri oluşturup Trabzon’a kalıcı bir plaj kazandırabiliriz. Bunu yaparken aynı zamanda kıyılardan deşarj ettiğimiz kanalizasyon sistemlerini de bir an önce arıtma sistemine veya kolektör sistemine alarak bu bölgeden uzaklaştırıp sahildeki deniz suyunun da yüzülebilecek kalitede olmasına dönük çalışmaları da yapmamız gerekiyor” diye konuştu.
Erüz, bunun örnek bir çalışma olduğunu kaydederek, “Bu örnek bir çalışma, doğanın aslında kendini yenilemesinin çok güzel bir göstergesi. Tabi ki orijinal doğa, orijinal kıyı değil ama bu bize Trabzon kıyılarının bir zamanlar 4050 yıl önce nasıl bir kıyı olduğunu gösteren güzel bir örnek. Bu doğal bir şey değil, dökülen hafriyatın aslında aşındırılmasıyla oluşan bir kumsal ama korursak kalıcı olabilir, korumazsak yok olabilecek bir plaj” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kebir Süt 98 sıra birden yükseldi İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Kebir Süt 98 sıra yükselerek 29. sıraya çıktı
YEREL HABERLER Kebir Süt 98 sıra birden yükseldi İstanbul Sanayi ...
Sahilde yüzlerce kilo atık topladılar
YEREL HABERLER Sahilde yüzlerce kilo atık topladılar
Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık ...
Konyalı Bakan Kurum’un Tonya ziyareti renkli görüntülere sahne oldu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Bizim için, bu saatten sonra Ha Konyaaa Ha Tonyaaa”
YEREL HABERLER Konyalı Bakan Kurum’un Tonya ziyareti renkli ...
Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık ...
Bakan Kurum: “Amacımız Uzungölümüz’ü eski haline getirmek, gelecek nesillere en güzel haliyle bırakmaktır” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Uzungölümüzde çok önemli çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz” “Gölle, bu gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak, tamamı yıkılacak” “2023 yılına geldiğimizde Uzungölümüz bir başka güzel olacak”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Amacımız Uzungölümüz’ü eski haline ...
Kazada yaralanan sürücü kaybolan 15 bin dolarını aradı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücü kaybolan 15 bin dolarını ...
Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık
'Jigolo’ olma vaadiyle dolandırıldı
YEREL HABERLER 'Jigolo’ olma vaadiyle dolandırıldı
Bakan Kurum: “Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile yepyeni bir yaşam alanı olacak” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni’ne katıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Uzungölümüzde 1. etap çalışmaları tamamlandı; 2. etap çalışmalarına Ekim ayında başlıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ...
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Şanver ve Özen Hekimoğlu Trabzon FK bünyesine katıldı
YEREL HABERLER Şanver ve Özen Hekimoğlu Trabzon FK bünyesine katıldı
Denize gireceklere uzmanlardan 'Kulak' uyarısı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Haydar Ustaoğlu: “Kulak zarı daha önceden delik ise denize girerken kulağa pamukla tıkaç yapmak ve pamuğa dışardan vazelin sürmek gerekir”
YEREL HABERLER Denize gireceklere uzmanlardan 'Kulak' uyarısı Kulak ...
Usta: “Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50’li rakamlarda” Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Türkiye’de 250’ler civarında Delta varyantı vakası görüldü; Bu artık bütün illerde görülmeye başladı gittikçe de hızlı yayılıyor”
YEREL HABERLER Usta: “Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları ...
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi ...