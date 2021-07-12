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Aç martı pidecinin kapısında böyle bekledi Pideciye gelerek kapıda bekleyen martı vatandaşların ilgi odağı oldu

İHA

Aç martı pidecinin kapısında böyle bekledi Pideciye gelerek kapıda bekleyen martı vatandaşların ilgi odağı oldu

Trabzon’da sabah saatlerinde kapalı olan bir pidecinin kapısında bir süre bekleyen martı çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Kapalı olan pidecinin açılması için bir süre bekleyen ve cama gagası ile vuran martı bir süre içeriyi izledikten sonra daha sonra yürüyerek gözden kayboldu.
Trabzon’un Ayasofya Camii çevresinde bulunan bir pideci dükkanına sabah saatlerinde gelen martı kapalı olan kapı önünde bir süre gezinerek içeriyi izledi. Zaman zaman pideciye geldiği belirtilen martı, camla kaplı kapının önünde sürekli dolaşarak içeriyi izlerken durumu gören çevredeki vatandaşlar martının yanına gelerek tutmak istedi. Daha sonra yürüyerek pideciden ayrılan martı diğer dükkanların önünden geçerek gözden kaybolurken o anlar kameralara yansıdı.
Vatandaşlar, martıların zaman zaman yemek için restoran önlerine kadar geldiklerini belirtirken kapalı olan kapıda beklediğini söylediler. Çevre sakinlerinden Ali Türker, martının yemek için geldiğini belirterek ”Büyük ihtimalle yemek aramaya gelmiş olabilir. Bugün bir tane gördük daha öncede biraz ileri kısımda yürüdüklerini görmüştük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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