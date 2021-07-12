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Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş: "Abim diye söylemiyorum, Şenol Güneş ülkenin en başarılı hocasıdır"

İHA

Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş: "Abim diye söylemiyorum, Şenol Güneş ülkenin en başarılı hocasıdır"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş, Avrupa Şampiyonası sonrası eleştirilerin odağından olan abisi Şenol Güneş'in, ülkenin en başarılı hocası olduğunu söyledi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, 20212022 sezonu öncesi Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Trabzon'a teknik direktör olarak ilk kez geldiğini belirten Bahattin Güneş, "İlk antrenörlük dönemimde Samet Hoca ile birlikte kupa aldım. Ve ilk kez teknik direktör olarak geliyorum Trabzon’a. Başkan Celil Hekimoğlu ile birlikte kupa almak istiyorum. Kader bizi birleştirdi. Memleketime, yuvama geldim. Sabırla çalışacağız. Bu takım 80 gol atmış. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Deneyimli oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. Burhan ayrılmak durumunda kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Yapılan planlarda daha genç daha dinamik. Trabzonspor ile de iş birliği içinde ilerleyeceğiz. Çok yetenekli oyuncular var. El ele bize katkı sağlamayacaklardır ki katkı da sağlamaları da gerekmedir. Bu sezon buna ihtiyacımız var" dedi.

"Dinamik bir takım kurmak istiyoruz"
Transfer dönemi hakkında konuşan Güneş, "Dinamik bir takım kurmak istiyoruz. Trabzonspor altyapısından yetenekli gençler var, takımımıza dahil olacaklar. Şu an kampta olanlar var. Bu süreçte iki kulübün ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bakış açısı çok önemli. Bunun dışında tecrübeli oyuncularımız var. Tecrübe ve dinamikliği harmanlayarak güzel bir takım kurma niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Çok değerli bir abim var"
Avrupa Şampiyonası sonrası eleştirilerin odağından olan abisi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Bahattin Güneş, "Futbol adamı olarak baktığım zaman çok değerli bir abim var bir kere, yaptığı başarılarda ortada. Bunun hiç konuşulmasına gerek de yok. Bunu konuştuk mu çok farklı yerlere gider. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu değerleri çok daha iyi tanıtmamız lazım. Brezilya'ya gittiğinizde efsane olmuş oyuncuların heykellerini görüyorsunuz. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer gibi değerlerin heykellerini Akyazı etrafına dikip onları daha çok tanıtmamız lazım. Kitapla değil heykeliyle tanıtmamız lazım. Ben istesem bunları isterim, ben de şampiyonluk yaşadım ama onlara daha çok değer verilmesi gerekir. Burası İngiltere gibi futbolun beşiği bir yer. O yüzden biz onlara sahip çıkalım. Sadece kulaktan dolma şeylerle gitmeyelim" dedi.

"Bana göre ülkenin en başarılı hocasıdır"
Bahattin Güneş, abisi Şenol Güneş'in ülkenin en iyi hocası olduğunu belirterek, "Gökdeniz, Yattara bakın bunlar çok büyük değerler. Benim de geçmişimde büyük başarılar var ama sokağa çıktığımızda herkes bana efsane diyen Yattara'nın peşinden gidiyor. Şenol Güneş'i konuşmanın bir anlamı yok. Ben abim diye de söylemiyorum. Çok değerli bir insan, öğretmen, buranın bağrından çıkmış. Burası için ölen kişi. Ben burada onu savunma adına söylemiyorum, iyi bir futbol adamı, başarılı olduğu zaman herkes iyi arkanda, başarısız olduğu zaman sıkıntılar oluyor. Bence tartmaları lazım, vicdanlara bırakmak lazım. Gurur duyduğumuz kişi, yaptığı başarılar ortada ama futbolda bunun ölçüsü yok. Bana göre ülkenin en başaralı hocası ama diğerlerine göre değil. Bana göre doğruları yapıyor. Eksikleri de oluyor. Herkes aynı on biri sahaya çıkartamaz. Bunun bir ölçüsü yok. Baktığında dünya 3'ncüsü olmuş biri, Avrupa Şampiyonası'na katılmış. Norveç, Hollanda ve Fransa gibi takımlar karşısında galip gelen bir takım Avrupa Şampiyonası'nda ise galibiyet yok. Bence bunları konuşmaya gerek yok. Sizleri kırmama adına konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu tesisler Süper Lig'i bile kaldırır"
Celil Hekimoğlu ile arasında geçen görüşmeden bahseden Güneş, "Celil Hekimoğlu çok net bir insan. İsteklerini açıkça söyledi. Verdiği sözü yerine getiren bir insan. Buraya çok güzel bir tesis yapmış, Trabzon'a kazandırmış. Ben inanıyorum ki bu tesisler sadece 2. Lig'i değil Süper Lig'i bile kaldırabilecek seviyede "ifadelerini kullandı

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