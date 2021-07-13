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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor

İHA

Trabzonspor sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdüren Trabzonspor, sezonun ilk hazırlık maçına çıkacak.
Bordomavililer, 20212022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayacak. Müsabaka 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 28 Haziran1 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul’da gerçekleştirdiği 2. etap çalışmalarının ilk hazırlık maçına çıkacak. 4 Temmuz'dan itibaren Riva'da hazırlıklarını sürdüren bordomavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında takımını yakından görecek.
Bordomavililerin yeni sezon öncesi gerçekleştireceği ilk hazırlık maçında ise izinli olan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik, Kağan Moradaoğlu, Ahmetcan Kaplan, Hakan Yeşil ve Süleyman Cebeci görev almayacak.

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