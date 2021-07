Bronzlaşayım derken sağlığınızdan olmayın Cildiye Uzmanı Dr. Abdulkerim Cirit: “Güneş altında uzun süre kalmanın derimize pek çok zararı olabilir” “Uzun süre güneşlenmek deri kanseri riskini artırmanın yanı sıra gözde katarakt gelişmesini de sağlayabilir”

Uzmanlar, uzun süre güneşlenmenin deri kanserinin yanı sıra gözde katarakt gelişimine kadar birçok olumsuzluğa neden olabileceğini belirtti.

Trabzon Özel İmperial Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Abdulkerim Cirit, bronz bir cilde sahip olmak için güneş altında uzun süre kalmanın vücutta kısa süreli cilt yanıklarına ve deri kanserine yol açabileceğine dikkat çekti. Cirit, temmuz ve ağustos aylarında güneş ışınlarının daha dik geldiğini kaydederek, her şeyin fazlası gibi güneş altında fazla kalmanın da deriye pek çok zararı olabileceğini ifade etti. Dr. Cirit, “Güneş yaşam kaynağıdır ve olmazsa olmazlardan biridir. D vitamini sentezinde gereklidir. Fakat her şeyin fazlası gibi güneşin dikkat edilmezse derimize pek çok zararı olabilir” dedi.

Güneşin zararları konusunda uyarılarda bulunan Cirit, “Güneş yanıklarına yol açabilir. Derinin erken kırışmasına ve yaşlanmasına yol açabilir. Deride lekeler, çillenme ve kılcal damarlarda artış yapabilir. Deri kanseri riskini artırır. Gözde katarakt gelişmesini sağlayabilir. Çiftçi dudağı denen dudaklarda kuruma, çatlama ve kabuklanma yapabilir” diye konuştu.



“10.0016.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalı”

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Cirit, "Güneşin yoğun olduğu 10.0016.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkmadan en az yarım saat önce en az 30 faktörlü cilt tipimize uygun bir güneş koruyucu krem sürülmelidir. Güneş kremi 23 saatte bir yenilenmeli ve dudaklar unutulmamalıdır. Güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapkalar kullanılmalıdır. Bol su içilmeli ve C vitamininden zengin besinler tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

