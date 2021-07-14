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Trabzon’da 5 yıllık FETÖ bilançosu: 11 bin 436 şüpheli, bin 63 mahkumiyet Başsavcı Tuncel’den FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu

İHA

Trabzon’da 5 yıllık FETÖ bilançosu: 11 bin 436 şüpheli, bin 63 mahkumiyet Başsavcı Tuncel’den FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin Trabzon’da son 5 yılda yürütülen soruşturmalarla birlikte açılan davalarda 11 bin 436 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1063 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin ardından geçen beş yıllık süre zarfında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 bin 577 soruşturma dosyası hazırladığı, 11 bin 436 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 1591 dosya ve 2 bin 256 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı, halen devam eden soruşturma sayısının ise 224 olduğu öğrenildi.

Mahkumiyet alanların sayısı bini geçti
Soruşturma aşamasının ardından, Trabzon’da 2. Ağır Ceza ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde açılan örgüt üyeliği ve yöneticiliği davalarının büyük çoğunluğu karara bağlandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Trabzon’da 1591 kamu davası açıldı. Bu davalarda yargılanan şüphelilerden Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 720, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 343 sanık olmak üzere toplamda 1063 sanık hakkında “anayasayı ihlal”, “terör örgütü kurma veya yönetme” veya “terör örgütüne üye olma” suçlarından mahkumiyet kararı verildi. Yargılanan sanıklardan 677’si beraat etti, 291 kişi hakkında ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı uygulandı. 2 bin 212 soruşturma dosyasında 2 bin 728 şüpheli hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Yargılamalar devam ediyor
Trabzon’da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kovuşturma aşamasında olan, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 82 dava dosyasında 131, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 32 dava dosyasında 33 sanık hakkında olmak üzere toplamda 114 dava dosyasında 134 sanık hakkında yargılama süreci devam ediyor.
Askeri yapılanmada son rakamlar
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün askeri yapılanmasına yönelik Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalarda 325 muvazzaf subay, astsubay ve asker hakkında işlem yapıldı. Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında yer alan muvazzaf askerlere yönelik yürütülen "ankesör" soruşturmalarında 193 asker deşifre edildi. Hakkında işlem yapılan ve soruşturma açılan 325 askerden 157’si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Ankesörlü ardışık aramadan haklarında işlem yapılan 102 asker etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

İhbar yağdı
15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bugüne kadar aradan geçen 5 yıllık süre zarfında, Trabzon’da savcılık ve kolluk kuvvetlerine 2 bin 327 ihbar gelirken bu ihbarlara binaen 173 ihbar dosyasının delil durumuna göre soruşturma dosyalarına kaydedildi. 46 ihbar dosyasına birleştirilirken, 23 ihbar dosyası derdest edildi. 1316 ihbar dosyası hakkında soruşturmaya yer olmazken, 790 ihbar dosyasına ise yetkisizlik verildi. 7 şüpheli hakkında ceza verilmesine yer olmadığı, 1 sanık hakkında açılan davanın ölüm sebebiyle düştüğü, 1 dosya hakkında ise red kararı verildiği kaydedildi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yargılanan ve haklarında kovuşturma yürütülen Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 287, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 390 sanık olmak üzere toplamda 677 sanık hakkında beraat kararı çıktı. 3005 soruşturma dosyasında 3 bin 247 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi. Bu şüphelilerden 712 şahıs hakkındaki karar ise ilgili mahkemelere delil olarak gönderildi.

Başsavcı Tuncel’den kararlılık vurgusu
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden geçen 5 yılda yargı süreçlerini kararlılıkla ve titizlikle sürdürdüklerini belirten bir açıklama yaptı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik adli mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Tuncel, “Trabzon’daki 3 yıllık görev süremiz boyunca FETÖ ile mücadelede bizimle işbirliği içerisinde koordineli çalışan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Görevde olduğumuz her yerde FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Temmuz’da şehit olan 251 vatandaşımızı şehadetlerinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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