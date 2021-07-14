Hakan Yavuz yuvaya döndü

Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu Hakan Yavuz yuvaya geri döndü.

Geçen sezonu 2. Lig ekibi Kırşehirspor’da kiralık olarak geçiren ve 6 gole imza atan 24 yaşındaki genç oyuncu yeni sezonda Hekimoğlu Trabzon FK forması giyecek. Kırşehirspor ile 2. Lig PlayOff’larında yarı final oynayan Hakan Yavuz’a birçok Süper Lig ekibi de talip oldu. Yeni sezondaki hedefinin Hekimoğlu Trabzon FK’da oynamak olduğunu söyleyen Hakan, “İlk olarak Hekimoğlu Trabzon ile bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

Süper Lig ekiplerinin radarında olan ve hedefleri için de konuşan başarılı orta saha oyuncusu, “Yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum. Teklifler vardı ama ben burada kalmayı tercih ettim. Burada kendimi daha iyi gösterip, sonraki sezonlarda Süper Lig’de forma giymek isterim. Ama ilk önceliğim kulübüm Hekimoğlu Trabzon FK” ifadelerini kullandı.

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