Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (7)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (7)

DHA

Rize´de sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (7)


'YERLEŞİMLERİMİZ BU YAĞIŞLARI KALDIRAMAYACAK DÜZEYDE'
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Şehir Planlama Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gökhan Hüseyin Erkan, Rize ve ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili, kıyı dolgu alanları ile dere yatakları yakınlarındaki yapılaşmaya dikkat çekti. Şiddetli yağışların ölçümlerinin daha uzun zaman aralıklarla yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Erkan, "Dönem dönem dünyanın çeşitli bölgelerinde yağış değişiklikleri oluyor. İklim değişikliği konusu 15 yıldır ciddi olarak dünyanın gündeminde ama 1-2 sene önceki rakamlarla bunu karşılaştırmak çok sağlıklı olmayacaktır. Bölgemiz yağışlı bir bölge ve bu rakamlar aslında bizi şaşırtan rakamlar değil. Yaşının 6 milyar olduğu kabul edilen dünyamızda yağışlar bin yıllardır sürer. 50 sene önceki yağışla kıyaslamak bu kadar yaşlı dünya için genç bir zaman dilimiyle kıyaslamak demek olacaktır. Gittikçe daha kısa zaman dilimleriyle kıyaslar olduk. `Son 20 yılın en büyük yağışı oldu´ dediğimizde dünyanın yaşıyla karşılaştırdığımızda hiçbir şey değil. Çok daha uzun vadelerde 100 ila 200 yıllık ölçümlerde olması gerekir. Dere ve akarsularımızın akış rejimini çok uzun ölçümlerle almak gerekir" dedi.
`BUGÜN OLUYORSA İLERİDE TEKRAR OLACAK´
Yerleşim yerlerinin şiddetli yağışları kaldıramayacak düzeyde olduğunu ifade eden Dr. Erkan, "Güneysu´ya 219, Çayeli´ne 214 birim yağış düştüğünü öğrendik. Bunun Karadeniz yöresi için çok kritik rakamlar olduğu söylemek mümkün değil. Yöremizde çok daha şiddetli yağışlar da olmuştur, daha eski zamanlarda da vardır. Son 30 ila 50 yıla bakarak bu yaşlı dünya için bu kadar kısa süreleri değerlendirmemek lazım. Bu yağışlar olduğuna göre tekrar olur. Daha önce olmuşsa, bugün oluyorsa ileride tekrar olacaktır. Biz gittikçe daha kırılgan hale geliyoruz. Kentlerimiz, kırsal alanlarımız, yerleşimlerimiz bu yağışları kaldıramayacak düzeyde. Yağışın şiddetinden çok bunlara hazırlıklı mıyız, yağışlarla ortaya çıkabilecek riskleri yönetebilir miyiz, ona bakmalıyız" diye konuştu.
'BİR DAMLA YAĞMUR YAĞDIYSA DENİZE GİTMESİ GEREKİR´
Yapılaşma planlaması yapılırken havzalara göre düzenlenmesi gerektiğini belirten Dr. Erkan, şöyle devam etti:
"Mekansal düzenleme, planlama ve yapılaşma kuralları bizde sistematik bir yapıya oturuyor. Çevre düzeni planından başlayıp il düzeyinde imar planları, sonra ruhsatlandırma ve yapılaşma ile devam eden bir sistem var. Burada en baştan en üst kademedeki planlarından başlayıp havzayı entegre etmemiz gerekir. Özellikle de yağış rejiminin, topoğrafya ve coğrafyasının su ile belirlenmiş olduğu, hatta yerleşim isimlerinin `su´ ile ezelden beri geldiği yerlerde buna çok dikkat etmek gerekir. Bir damla yağmur yağdıysa onun denize gitmesi gerekir. Yoluna çıkacak olan engelleri oluşturmak gerekir. Kıyı dolgu alanlarımız ve dere yatakları üzerindeki yapılaşma bunlardan bir tanesidir. Bunun uyarıları çok yapıldı ama halen Türkiye´de önemli akarsuların kıyıkenar çizgileri belirlenmiş değildir, sadece deniz kenarlarında belirleniyor. Karadeniz bölgesinde akarsular üzerinden kıyı-kenar çizgisi çalışmalarının yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bir yandan dere yatakları üzerine yapılaşmaya izin verilmemesi gerekir sonra buna olanak sağlayan kurallarla elbette düzenli bir yapılaşmaya gidilemez" dedi.
Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-07-15 14:30:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Yavuz yuvaya döndü
YEREL HABERLER Hakan Yavuz yuvaya döndü
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü Trabzon’da etkili olan sağnak yağış sonrası bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı
YEREL HABERLER Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin ...
Trabzon’da 5 yıllık FETÖ bilançosu: 11 bin 436 şüpheli, bin 63 mahkumiyet Başsavcı Tuncel’den FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu
YEREL HABERLER Trabzon’da 5 yıllık FETÖ bilançosu: 11 bin 436 ...
Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu
YEREL HABERLER Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini ...
Bronzlaşayım derken sağlığınızdan olmayın Cildiye Uzmanı Dr. Abdulkerim Cirit: “Güneş altında uzun süre kalmanın derimize pek çok zararı olabilir” “Uzun süre güneşlenmek deri kanseri riskini artırmanın yanı sıra gözde katarakt gelişmesini de sağlayabilir”
YEREL HABERLER Bronzlaşayım derken sağlığınızdan olmayın Cildiye Uzmanı Dr. ...
Trabzonspor sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor sezonun ilk hazırlık maçına çıkıyor
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı İsmini üretiminin yapıldığı Trabzon’un Sürmene ilçesinden alan Sürmene bıçağı, pandemi sürecinde 50 yılda gösteremediği gelişmeyi son 2 yılda gösterdi Yaklaşan Kurban Bayramı ve bölgeye akın eden turistler sayesinde Sürmene bıçağına ilgi arttı
YEREL HABERLER Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı İsmini ...