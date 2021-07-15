Trabzon’da 15 Temmuz’un 5. yıl dönümünde şehitler anıldı

Trabzon’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 5. yıl dönümü sebebiyle şehitler için anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde, Sülüklü Mezarlığı’ndaki şehitlikte anma programı gerçekleştirildi. Anma törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Tugay Komutan Vekili Albay Cem Karoğlu, Asker Alma Bölge Başkanı Albay Erdem Canpolat, Deniz Komutanı Albay Mustafa Doğan, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Törende, şehitlerin kabri başında Kur'anı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Daha sonra, Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktılar. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, duygusal anlar da yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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