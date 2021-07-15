Bakan Karaismailoğlu: “Kapalı köy yolları sabaha kadar açılacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’de heyelan nedeniyle kapanan köy yollarının sabaha kadar açılacağını söyledi.

Rize'nin Güneysu ilçesi ve Muradiye beldesinde meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişiden ise haber alınamayan sel ve heyelanların ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kapalı yollarımız vardı acil olarak onları açtık. Sadece birkaç tane köyümüz kaldı. İnşallah onları da bu sabaha kadar bitireceğiz. Ulaşımdan yana sıkıntı yok. İletişim ve haberleşmeden yana kısmen de olsa sıkıntılar yaşadık. Mobil baz istasyonlarıyla bu sorunların üstesinden geldik. Şimdi artık taşkının getirmiş olduğu bu molozların temizlenmesi. Tabi burada en önemlisi can kayıplarımız. Onlar bizi üzen taraf. Onları telafi etmeniz mümkün değil. Böyle afet olduğu zaman bu kadar hasarlı olmaması için onların planlamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

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