Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya: “Et tüketiminin yanında ete uygulanan pişirme yöntemi de önemlidir”

Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat edilmesinin yanı sıra ete uygulanan pişirme yönteminin de sağlık açısından önemli olduğu belirtildi.

Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, Kurban Bayramında beslenme alışkanlıklarında farklılıklar olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Yaklaşan Kurban bayramı nedeniyle özellikle “Nasıl beslenmeliyim?” sorusu akıllara geldiğini belirten Kaya, “Kurban Bayramının gelmesiyle beslenme alışkanlığında farklılıklar olabilir fakat keyifli bir bayram tatili için sağlıklı ve dengeli beslenmeye bayramda da önem verilmelidir” dedi.

Et tüketiminin yanında ete uygulanan pişirme yöntemi de önemli olduğuna dikkat çeken Kaya, şu önerilerde bulundu:

“Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Et tüketim miktarına dikkat edilmeli, et tüketiminin yanında ete uygulanan pişirme yöntemi de önemlidir. Kızartma yerine haşlama, fırın, ızgara gibi pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca kırmızı et pişirilirken yağ ilave edilmemeli, etin kendi yağında pişirilmesi sağlanmalıdır. Et pişirilirken kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Yüksek ateşte pişirilen etler sert olur ayrıca dışı pişer, içi çiğ kalır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada etler hazırlanırken görünür yağlarından ayrılmalıdır. Kurban eti mutlaka bir gün dinlendirilmelidir, bekletilmeden tüketilen etteki sertlik pişirmede ve sindirimde zorluk çıkartır, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olabilir. Kırmızı etteki demirin vücuttaki yararının artırılması için C vitamini yönünden zengin besin kaynakları ile tüketilmelidir (domates, limonlu yeşil salata) Gün içinde bir öğün et tüketilmişse diğer öğün sebze tüketerek dengeyi sağlayabiliriz. Havanın ısındığı bu günlerde özellikle günlük 22,5 litre su tüketmeye özen gösterilmeli. Sindirim sorunlarını azaltmak ve kilo kontrolü sağlamak adına 3040 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır.”

