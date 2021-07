Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde bütün ihtiyaçlara cevap verecek kadar kurban kesim ve satış alanı oluşturduklarını ifade ederek bundan dolayı hiçbir şekilde kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Kaza ve yaralanmaları önlemek için vatandaşların kurbanlarını bu işte uzmanlaşmış kesim elamanlarına kestirmeleri gerektiğini belirten Genç, “Vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için her türlü tedbirleri aldık. Özellikle de kurban kesim sürecinde kuyrukları önlemek için ilçemizde 19 adet kurban kesim alanı ile Akoluk Mahallesi’nde bir adet büyük çaplı kurban satış ve kesim alanını faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımız bu alanlarda kurbanlarını hijyenik şartlarda ve bu işte uzmanlaşmış elemanlara kestirebilecek. Her kesim alanında yeterli sayıda uzman kesim elemanı hizmet veriyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımız kurbanlarını çok beklemeden dini vecibelere ve hijyenik şartlara uygun olarak güvenli bir şekilde kestirebilecek. Böylece ilçemize yakışmayan sokaklarda ve uygun olmayan yerlerde yapılan kaçak kesimlerin önüne geçmiş olacağız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de kaçak kesime karşı denetimlerini dikkatli bir şekilde yürütecek ve kurallara uymayanlara karşı da gerekli müeyyideleri tavizsiz bir şekilde uygulayacak” dedi.

Öte yandan vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince her türlü talep ve isteklerini Ortahisar Belediyesi’nin 444 61 44 nolu çöp hattı, Zabıta Müdürlüğü’nün 411 16 61 nolu hattıyla, 0 (542) 336 61 61 numaralı whatsapp çözüm hattına bildirebileceği belirtildi.

