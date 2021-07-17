Güneş’ler Hekimoğlu Trabzon'da buluştu

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A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hekimoğlu Trabzon Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, kardeşi Teknik Direktör Bahaddin Güneş'i ve teknik ekibi ziyaret eden Şenol Güneş, hasret giderdi. Samimi ve dost ortamında geçen ziyarette A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teknik Direktör Bahaddin Güneş’e yeni görevinde başarılar diledi.

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