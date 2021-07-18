Başkan Ekim, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ekim, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

İHA

Başkan Ekim, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kurban Bayramı öncesi mesainin son günü Belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.
Akçaabat Belediyesine bağlı Müdürlükleri ayrı ayrı ziyaret ederek her bir müdürlük çalışanı ile bayramlaşan Başkan Ekim “ Mübarek Kurban Bayramının başta Akçaabat Belediyesi Ailesine, hemşehrilerimize, tüm ülke halkına huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. İnsanların dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirine yaklaştığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabanın unutulmadığı bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur. Aramızdaki kırgınlıkları unutarak birbirimize yapacağımız ziyaretlerin, kimsesizlere, yardıma ihtiyacı olanlara yalnız olmadıklarını göstererek dayanışma duygusu içerisinde yapacağımız yardımların, bayramı tüm güzellikleriyle en güzel şekilde yaşamamızı sağlayacağı gibi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek toplumsal barış ve huzurumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.
Bu vesileyle Belediye çalışanlarına aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Ekim, nice bayramlarda buluşmak temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı
YEREL HABERLER Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı
TOKİ’den Trabzon’a 19 yılda 7 bin 713 konut Trabzon’da yapımı devam eden projeler tamamlandığında toplam yatırım bedeli 4,9 milyar lirayı bulacak 8 bin 396 konut sayısına ulaşılacak
YEREL HABERLER TOKİ’den Trabzon’a 19 yılda 7 bin 713 ...
Güneş’ler Hekimoğlu Trabzon'da buluştu
YEREL HABERLER Güneş’ler Hekimoğlu Trabzon'da buluştu
Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı sorunu
YEREL HABERLER Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı ...
Atıktan temiz enerji çıkıyor Biyokütle Enerji üreten Oltan Köleoğlu Enerji Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticilerinden biri oldu Oltan Köleoğlu Enerji CEO’su İbrahim Şahinkaya: “İthalatımızın en büyük kalemlerinden biri olan enerji alanında biyokütle enerji santralleri ile katma değer sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Atıktan temiz enerji çıkıyor Biyokütle Enerji üreten ...
Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi
Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: “Güneş yanığı cilt kanserine davetiye çıkarıyor”
YEREL HABERLER Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: “Güneş yanığı ...
Trabzon’da FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon’da FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
Jandarma uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor
Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya: “Et tüketiminin yanında ete uygulanan pişirme yöntemi de önemlidir”
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat Beslenme ve ...
Trabzon'daki Afganlar ülkelerinde yaşanan gelişmeleri endişe ile takip ediyor Afganistan Hazaraları Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül: “Şu ana kadar yaklaşık 200’ün üzerinde ilçenin Taliban tarafından düşürüldüğü biliyoruz” “20 yıl önce Taliban’ın yapmış olduğu vahşi katliamlar neticesinde insanların korku içerisinde can havliyle bazı bölgelerden kaçmaya başladığı haberlerini alıyoruz” “Türkiye, Afganistan’daki tüm karşıt grupları bir araya getirerek Afganistan’da kalıcı bir barış sağlayabilir”
YEREL HABERLER Trabzon'daki Afganlar ülkelerinde yaşanan gelişmeleri ...
Doğu Karadeniz´de eğimli arazilerde yapılaşma tehlikesi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de eğimli arazilerde yapılaşma ...