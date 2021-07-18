Yarışmadan kazandığı bisikletiyle kamyonetin altında kalan Zümranur, yaralandı 

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Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON'UN Araklı ilçesinde geçen hafta düzenlenen atletizm yarışmasından kazandığı bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zümranur Bakırtaş´a (12) kamyonet çarptı. Yaralanan Zümranur, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçenin eski Sürmene köprüsü mevkisinde meydana geldi. Rize yönüne giden R.K. yönetimindeki 06 BFR 357 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zümranur Bakırtaş'a çarptı. Kazada yaralanan Bakırtaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zümranur Bakırtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zümranur Bakırtaş'ın kaza geçirdiği bisikleti, ilçede geçen hafta düzenlenen atletizm yarışmasında kazandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ

2021-07-18 13:24:44



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