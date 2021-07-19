Özel İmperial Hastanesi 14 yaşında

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, hastanenin kuruluşunun 14. yıldönümünü kutladıklarını belirterek, bölgede aranan öncü bir sağlık merkezi konumunda olduklarını söyledi.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç hastanenin 14. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "20 Temmuz 2007’de 6 bin 500 m2 kapalı alanda 250 kişilik sağlık kadrosu ile Trabzon’a hizmet için çıktığımız bu yolda bugün Özel İmperial Hastanesi olarak 11 bin 500 metrekare alanda 50’si uzman hekim olmak üzere, 450 personelle hizmetimize devam etmekteyiz. Kurulduğumuz günden beri bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, değerli hekim ve yardımcı sağlık çalışanlarımızın katkılarıyla bugün gerçekten hem ilimizde hem bölgemizde aranan öncü bir sağlık merkezi konumundayız. Hastanemiz, deneyimli ve güler yüzlü ekibi, kaliteli ve güvenilir hizmeti, teknolojik imkanları, sonuç odaklı bir yaklaşım ve uygun ücret politikasıyla, sadece Trabzon’a hizmet vermekle kalmayıp Gümüşhane, Artvin, Rize, Bayburt, Giresun ağırlıklı olmak üzere bütün bölgeye hizmet vermektedir. Değerli vatandaşlarımız ve hastalarımız sayesinde geldiğimiz bu noktayı her geçen gün daha ileriye taşıma gayreti ve arzusu içerisinde olacağız. Bugünlere gelmemizde emeği olan tüm çalışanlarımıza, güvenlerine layık olmaya çalıştığımız tüm bölge halkına sonsuz teşekkürler. Bu vesileyle tüm İslam Âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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