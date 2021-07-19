Özel İmperial Hastanesi 14 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel İmperial Hastanesi 14 yaşında

İHA

Özel İmperial Hastanesi 14 yaşında

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, hastanenin kuruluşunun 14. yıldönümünü kutladıklarını belirterek, bölgede aranan öncü bir sağlık merkezi konumunda olduklarını söyledi.
Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç hastanenin 14. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "20 Temmuz 2007’de 6 bin 500 m2 kapalı alanda 250 kişilik sağlık kadrosu ile Trabzon’a hizmet için çıktığımız bu yolda bugün Özel İmperial Hastanesi olarak 11 bin 500 metrekare alanda 50’si uzman hekim olmak üzere, 450 personelle hizmetimize devam etmekteyiz. Kurulduğumuz günden beri bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, değerli hekim ve yardımcı sağlık çalışanlarımızın katkılarıyla bugün gerçekten hem ilimizde hem bölgemizde aranan öncü bir sağlık merkezi konumundayız. Hastanemiz, deneyimli ve güler yüzlü ekibi, kaliteli ve güvenilir hizmeti, teknolojik imkanları, sonuç odaklı bir yaklaşım ve uygun ücret politikasıyla, sadece Trabzon’a hizmet vermekle kalmayıp Gümüşhane, Artvin, Rize, Bayburt, Giresun ağırlıklı olmak üzere bütün bölgeye hizmet vermektedir. Değerli vatandaşlarımız ve hastalarımız sayesinde geldiğimiz bu noktayı her geçen gün daha ileriye taşıma gayreti ve arzusu içerisinde olacağız. Bugünlere gelmemizde emeği olan tüm çalışanlarımıza, güvenlerine layık olmaya çalıştığımız tüm bölge halkına sonsuz teşekkürler. Bu vesileyle tüm İslam Âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da bayram öncesi uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Trabzon’da bayram öncesi uyuşturucuya geçit yok
Baris Karagöz: “Kylie Jenner ile ortak oluyoruz”
YEREL HABERLER Baris Karagöz: “Kylie Jenner ile ortak oluyoruz”
Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede öldü
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede ...
Yarışmadan kazandığı bisikletiyle kamyonetin altında kalan Zümranur, yaralandı 
YEREL HABERLER Yarışmadan kazandığı bisikletiyle kamyonetin altında ...
Başkan Ekim, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Ekim, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı
Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı
YEREL HABERLER Yarışmadan kazandığı bisikletle kaza yaptı
TOKİ’den Trabzon’a 19 yılda 7 bin 713 konut Trabzon’da yapımı devam eden projeler tamamlandığında toplam yatırım bedeli 4,9 milyar lirayı bulacak 8 bin 396 konut sayısına ulaşılacak
YEREL HABERLER TOKİ’den Trabzon’a 19 yılda 7 bin 713 ...
Güneş’ler Hekimoğlu Trabzon'da buluştu
YEREL HABERLER Güneş’ler Hekimoğlu Trabzon'da buluştu
Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı sorunu
YEREL HABERLER Trabzon emlak sektöründe Arap tercüman ve ayakçı ...
Atıktan temiz enerji çıkıyor Biyokütle Enerji üreten Oltan Köleoğlu Enerji Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticilerinden biri oldu Oltan Köleoğlu Enerji CEO’su İbrahim Şahinkaya: “İthalatımızın en büyük kalemlerinden biri olan enerji alanında biyokütle enerji santralleri ile katma değer sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Atıktan temiz enerji çıkıyor Biyokütle Enerji üreten ...
Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi
Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: “Güneş yanığı cilt kanserine davetiye çıkarıyor”
YEREL HABERLER Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: “Güneş yanığı ...
Trabzon’da FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon’da FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Kurban pazarının 'Paşa'sı alıcısını bekliyor