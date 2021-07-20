Kurban keserken arkadaş kurbanı oldu

Trabzon'da sattığı kurbanı kesmek için arkadaşına yardım eden vatandaş kolunun kesilmesi sonucu yaralandı.

Trabzon'da kurban kesimi esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Trabzon'da 127 acemi kasap tedavi için hastaneye başvururken, en fazla yoğunluğun yaşandığı ilçe Akçaabat oldu. Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasaplar parmak, kol ve bacaklarının kesilmesi sonucu yaralanırken, Selahattin Gardaş (57) isimli vatandaş ise arkadaş kurbanı oldu. Sattığı kurbanlık hayvanı kesmek isteyen arkadaşlarına yardım eden Gardaş, arkadaşının bıçağı kaçırmasıyla kolundan yaralandı. Haçkalı Baba Devlet Hastanesine başvuran Gardaş'ın yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Arkadaş kurbanı olduğunu dile getiren Selahattin Gardaş, "Dikkatsizliğimizden dolayı oldu. Kaçmaya çalıştım ama kurban kesen arkadaş bıçağı kaçırınca kolum ve parmaklarım kesildi. Acilde çok yaralı kasap varmış" ifadelerini kullandı.

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