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Akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 7 yaralı

DHA

Akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 7 yaralı


Aleyna KESKİNTolga SAĞLAM/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada, 7 kişi yaralandı.
Of'un Uluağaç Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Trabzon'da hastanelere kaldırdı. Yaralılarının hastanedeki tedavileri sürerken, mahallede yoğun güvenlik önlemi alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM
2021-07-21 16:35:03

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