Trabzon'daki Ayasofya Camii'nde bayramda ziyaretçi sayısı üç katına çıktı

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'nde bayramda ziyaretçi sayısı üç katına çıktı.

Yaşanan pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı son 2 yılda ziyaretçi sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanan Ortahisar Ayasofya Camii'nde Kurban Bayramı’nda son 2 yılın en yoğun günleri yaşandı. Bayram öncesine göre ziyaretçi sayısı üç katına çıkan Ayasofya Camii’nde günlük ziyaretçi sayısı bin 500 ile iki bin arasında olurken, bayram öncesinde ise bu sayının 500700 arasında olduğu öğrenildi. Ayasofya Camii’ne Türkiye’nin farklı illerinden gelenlerin yanı sıra Arap turistler de ilgi gösteriyor.

İstanbul’dan gelen Tugay Toktaş, “Ayasofya gayet güzel. İstanbul’da da Ayasofya’mız var ancak burası da güzel. Tarihi dokusu var, gayet iyi” dedi.

Kayseri’den gelen Beyhan Kanıgül ise, “Trabzon’a üçüncü gelişim. Doğal yapısı bozulmuş, orijinalliği ile alakası kalmadı. Bu bizi üzdü” derken, Fatih Türk de “Buraya ilk kez geliyorum, güzel beğendim” dedi.

2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofyai Sagir Camii'nde 2018 yılının aralık ayında 56 yıl sonra restorasyon çalışması başlatılmıştı. İki yıl süren restorasyon çalışmalarında caminin zemininde yer alan mozaikler cam muhafaza içine alınmıştı. Namaz vaktinde üstü halı ile örtülen bölüm, namaz sonrası halıların kaldırılması ile ziyarete açık hale getiriliyor.

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