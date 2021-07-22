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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat’ta bayramlaşma töreni

İHA

Akçaabat’ta bayramlaşma töreni

Akçaabat’ta, Kurban Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine; AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, MHP İlçe başkanı Adem Çelik, CHP İlçe başkanı Musa Hacıoğlu, Yeniden Refah Parti İlçe başkanı Taner Karabacak, STK başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaş katıldı.
Burada bir konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim bayramların, birlik ve beraberliği en üst düzeye çıkardığını belirterek “Sizlerin ve bütün hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı, bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Dostlukların kardeşliklerin en yoğun olarak yaşandığı bayram günlerinde; dostlarımızı, komşularımızı, fakir fukarayı da ihmal etmemiz büyük önem arz etmektedir. Pandemi döneminde 2020 yılı Mart ayından bu yana; gerek resmi, gerek milli gerekse dini bayramlarımızı kısıtlamaların gölgesinde evlerimizde geçirdik. Şimdi ise normalleşme kapsamında bu tür kısıtlamalar olmadan bayramları eskisi gibi, özlediğimiz bayram günlerini yaşıyoruz. Büyüklerimizi, akrabalarımızı ve sevdiklerimizi ziyaret edip bayram günlerini geçiriyoruz. Her ne kadar normalleşme sürecinde de olsak hemşerilerimden tedbirli olmalarını, temizlik maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum. Araçlarıyla yollara çıkan tüm hemşerilerime bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yorgun ve uykusuz halde direksiyon başına geçmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Akçaabatlı hemşerilerimin Kurban bayramını tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından vatandaşlar, protokol üyeleriyle tek tek bayramlaştı.

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