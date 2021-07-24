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Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı

DHA

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor geçtiğimiz günlerde transfer ettiği İsmail Köybaşı için İstanbul'da imza töreni düzenledi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı imza töreni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
İmza töreni öncesinde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tecrübeli futbolcuya kendisine güvendiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Kendisi ülke futbolumuzun değerlerinden, terübeli, sağlam karakterli, teknik kapasitesi yüksek bir kardeşimiz. Hocamızın talepleri doğrultusunda aramıza kattığımız bir oyuncumuz. Aramıza hoşgeldin. Çok zorlu ve şampiyonluğu hedefleyen bir mücadelenin içerisine giriyoruz. Önümüze fazla bir süre kalmadı. Hocamızın talepleri doğrultusunda kadro yapılaşması anlamında aramıza çok önemli oyuncular katıldı. Futbol geçmişini biliyoruz ama belki bu sene geçmiş senelerde verdiğin mücadelenin çok fazlasını isteyeceğiz. Bu doğrultuda sana olan güvenimiz tam. Bu transferinin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan değerli Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Aramızda bulunman için onun da çok değerli katkıları oldu. Senin gelişim sürecin içerisinde meği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz zor, yolumuz çetin lakin bunu başarabilecek güce sahip bir kadro oluşturduk. Allah yardımcın olsun, sakatlık vermesin. Başarılı olman en büyük temennimiz" dedi. 
"HER OYUNCUMUZ ÇOK DEĞERLİ"
Başkan Ağaoğlu, "Çok önemli bir ailenin parçası oldun. Gelen oyuncularımızın tamamı bunu açık net şekilde ifade ediyor, çok iyi karşılandıklarını, büyük bir aile olduğumuzu. Bizi diğer kulüp ve camialardan farklı kılan pek çok özelliğimiz var. Bunlardan birisi de bizim bir aile olmamız. Bu kulübün formasını üzerine geçiren her oyuncumuz çok değerli. Bu ailenin parçası oldukları için, biz de yöneticiler olarak  bu ailenin sorumluluğunu en üst düzeyde üzerimizde taşıyoruz. Hepiniz birer değerlilerimizsiniz. Camianın değerlilerindensiniz. Trabzonspor taraftarı dünyanın sayılı farklı özelliklere sahip taraftarlarından birisi. Taraftarımız sabırsızdır, başarıyı bugün değil dün isterler. Herşeyin en iyisini talep ederler. Bu doğrultuda sen tecbübeli oyunculardan birisisin. Sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Her zaman yerli yabancı, genç olgun ayırt etmeden her birinizin en büyük destekçisi biziz. bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı. 
İSMAİL KÖYBAŞI: "GURURLANIYORUM BURADA OLDUĞUM İÇİN"
İmza töreninde konuşan İsmail Köybaşı ise Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri karşısında heyecanlandığını söyledi. Köybaşı, "Kalbim pır pır atıyor bahsettiğiniz düşüncelerden dolayı. Burada olmamı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uyumun ve ailenin başarıyı getireceğine inanıyorum. Kulüpte yer alan herkesin bir olacağı, başarının buradan geçeceğine inananlardan biriyim. Bunu daha önce deneyimledim, burada da deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Gururlanıyorum burada olduğum için. Kendimi en olgun ve verimli olduğumu hissettiğim  dönemde hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp takımımızın şampiyonluktaki pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum. Geldiğim ilk günden beri bana bu sıcak karşılamayı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzon'a gitmek için de çok sabırsızlanıyorum. Burada bu sevgi ve organizasyonu gördükçe orada yaşayacaklarımı hayal bile edemiyorum. Taraftarımızı çok özledik, beklentilerini biliyoruz. Bizler birer birey ve sporcu olarak bunun bilincinde her bir anı yaşayarak hedefe doğru gitmeliyiz. Sizlerin de isteğinizi görüyorum. bu da beni çok mutlu ediyor. bu isteğin içerisinde yer aldığım için çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Yaşadığım her anın keyfini çıakrarak, bilinçli olarak ve bunun gururunu yaşayarak adım atmak istiyorum" diye konuştu. 
Açıklamaların ardından Ağaoğlu ile Köybaşı transfer sözleşmesini imzaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları
-İsmail Köybaşı'nın açıklamaları
-İmzaların atılması
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez
2021-07-24 17:22:54

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