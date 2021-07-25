Doğu Karadeniz'de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 kayıp verildi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 3 yılda sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 32 kişi hayatını kaybederken, kayıp 9 kişi ise bulunamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 kayıp verildi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 3 yılda sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 32 kişi hayatını kaybederken, kayıp 9 kişi ise bulunamadı

İHA

Doğu Karadeniz'de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 kayıp verildi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 3 yılda sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 32 kişi hayatını kaybederken, kayıp 9 kişi ise bulunamadı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 3 yılda meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 32 kişi hayatını kaybederken, kayıp 9 kişi ise bulunamadı. Bu afetlerde milyarlarca lira zarar maddi hasar meydana geldi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son 10 gün içinde Rize ve Artvin'de meydana gelen seller bölgenin sel gerçeğini bir kere daha gözler önüne serdi.
Son 3 yıl içinde en fazla ölümlü sel olayı geçtiğimiz yıl Giresun'da gerçekleşirken, Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 5’i jandarma, 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamamıştı.
Giresun merkezi ile birlikte, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, son elli yılın en yoğun yağışı yaşanırken çok sayıdaki yerde sel, heyelan ve su baskınları yaşandı.
TireboluDoğankent karayolu üzerinde yaşanan selde Jandarma Uzman Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Onur Kıran, Jandarma Uzman Burak Tok, Jandarma Uzman Aykut Variyenli, Jandarma Uzman Sami Yılmaz ve greyder operatörü Ali Akbulut menfezin çökmesi sonucu şehit olmuştu.
TireboluDoğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’nda kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut, Çaldağ Beldesinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut Akgün ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Yaşanan afette, Giresun Valiliği koordinesindeki ekipler tarafından mahsur kalan 172 kurtarılmış, halen kayıp olan 4 kişiye ise ulaşılamadı.

Trabzon’da 9 ölü 2 kayıp
Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde ise 8 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de kaybolmuştu
Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü yaşanan aşırı yağışların ardından Çamlıktepe Deresi heyelanla akan malzeme ile dolarken oluşan gölün ani olarak boşalması ile sel felaketi meydana gelmişti.
Selde aynı yerde 5 gün önce yaşanan selin yaralarını sarmak için bölgede bulunan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan ve DSİ personeli Hasan Çakar ile imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybederken, mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp 2 kişi aramalara rağmen bulanamamıştı.
14 Ağustos 2020 günü ise Of ilçesi Sugeldi mahallesinde meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelana kapılan Yılmaz Hacımahmutoğlu toprak altına kalarak hayatını kaybetmişti.

Rize’de 8 ölü 2 kayıp
Rize’de 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesi olmak üzere, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Çayeli’ne bağlı Büyükköy beldesi ve yine merkeze bağlı Salarha beldesinin bir kısmında sel ve heyelan meydana geldi. Meydana gelen sel ve heyelanlarda ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu’nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu’nun Asmalı Irmak köyünde, Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80) ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde hayatını kaybetti. Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve Halil usta olarak bilinen Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları Güneysu Deresi’nde, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan’ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde devam ediyor.
13 Temmuz 2020 günü ise Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi’nde sel ve heyelanlar meydana geldi. Şiddetli yağıştan ötürü ilçe merkezinde Şairler deresinin taşması sonucu binaların zemin katlarını ve birçok iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda park eden ve hareket halinde olan araçlar da sel sularının altında kaldı. Yağıştan dolayı sele kapılarak kaybolan Ali Uzun’un cansız bedenine ulaşılırken, hastanede tedavi gören Havva Tüysüz ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Artvin’de 4 ölü 1 kayıp
Artvin’in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz 2020 meydana gelen sel ve heyelanda 4 kişi hayatını kaybederken milyarlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.
Yusufeli’de etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yusufeli Barajı inşaatının yer aldığı şantiyede meydana gelen sel ve heyelanda yapılan incelemelerde çok sayıda araç ve iş makinesi toprak altından kalırken şantiye alanında ise koğuşlar, ofisler bölgesindeki binalar, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale gelmişti.
Artvin’de 22 Temmuz 2021 günü şiddetli yağışlar sonrasında Murgul ilçesinde dere sularına kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Artvin’in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı ...
Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu "İsmail Köybaşı hocamızın talepleri doğrultusunda kadromuzu kattığımız oyuncumuz" "Bizi diğer kulüplerden ayrı kılan en önemli özelliğimiz bir aile olmamız" "Mücadelemiz zor yolumuz çetin fakat bunu başarabilecek bir kadro oluşturduk" Bordo-mavili kulübün yeni transferi İsmail Köybaşı "Burada olduğum için çok gururluyum"
YEREL HABERLER Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni ...
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
Mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını gördü Trabzon’da mezatta kilosu 140 TL’den satılan mezgit ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördü
YEREL HABERLER Mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını gördü Trabzon’da ...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna ...
Trabzon Büyükşehir’den afet bölgesine destek
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir’den afet bölgesine destek