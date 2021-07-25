Akçaabatlar vakfında yoğun mesai

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabatlar vakfında yoğun mesai

İHA

Akçaabatlar vakfında yoğun mesai

Akçaabatlılar Vakfı Kurban Bayramında yoğun mesai yaptı, Kurban Bayramı vesilesiyle memleketlerine gelen Akçaabatlı gurbetçiler Akçaabatlılar Vakfı Genel Merkezini ziyaret ettiler.
Akçaabatlılar Vakfını, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda Haliç Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Çevre ve Orman Eski Bakanı Osman Pepe, Sudan Büyükelçisi Doç.Dr. İrfan Neziroğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İBB Meclis Üyesi ve İş Adamı Rıza Özer, İBB Spor Akademisi Müdürü Osman Kalyoncu, İstanbul Avrupa Yakası Akçaabatlılar Dernek Başkanı Metin Akın, Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur, Üsküdar Ensar Vakfı Başkanı İsmail Şirin, Ankara Akçaabatlılar Dernek Başkanı Ahmet Can Pepe, Üsküdar Akçaabatlılar Dernek Başkan V. Armatör Hüseyin Kocabaş ve yönetim kurulu üyesi Sedat Kalyoncu, Akçaabatlı iş adamları Atilla Berber, Halil Erol ziyaret etti.
Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran, “Çalışkan ve üretken ekibimizle 2020 yılının Şubat ayında göreve geldiğimiz günden itibaren, pandeminin olumsuzluklarına rağmen, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Akçaabatlılar Vakfımız kurumsallaşma ve vakıf senedinde belirtilen amacına yönelik faaliyetleri icra etme bakımından emin adımlarla ilerliyor. Vakfımıza gelenleri gördüğümüzde, dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın vakfımızın adını duyduğunda büründükleri heyecanı işittiğimizde vakfımızın doğru yolda olduğunu anlıyoruz. Akçaabatlılar Vakfı bütün Akçaabatlıların vakfıdır. Sadece burada yaşayan Akçaabatlı hemşerilerimin desteğiyle değil, Ülkemizde hatta Dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan Akçaabatlı hemşerilerimizin desteği ile Vakfımız büyüyecek ve önemli işlere imza atacaktır. Birlikten kuvvet doğar düsturu ile Vakfımızın kısa zamanda ve sağlam adımlarla çok daha büyük ve faydalı işler yapacağına inanıyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz yardım ve faaliyetlerde bizlere destek olan Akçaabat Belediye Başkanımıza, Akçaabatlı Bürokratlarımıza, Hayırsever iş adamlarına ve tüm Akçaabatlılara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, geçmiş dönemde Akçaabatlılar Vakfında başkanlık ve yöneticilik yapanlara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, kampta döndüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, kampta döndüncü hazırlık maçını ...
Doğu Karadeniz'de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 kayıp verildi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 3 yılda sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 32 kişi hayatını kaybederken, kayıp 9 kişi ise bulunamadı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de son 3 yılda sellere 32 kurban, 9 ...
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı ...
Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni düzenledi Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu "İsmail Köybaşı hocamızın talepleri doğrultusunda kadromuzu kattığımız oyuncumuz" "Bizi diğer kulüplerden ayrı kılan en önemli özelliğimiz bir aile olmamız" "Mücadelemiz zor yolumuz çetin fakat bunu başarabilecek bir kadro oluşturduk" Bordo-mavili kulübün yeni transferi İsmail Köybaşı "Burada olduğum için çok gururluyum"
YEREL HABERLER Trabzonspor İsmail Köybaşı için imza töreni ...
Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı
Mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını gördü Trabzon’da mezatta kilosu 140 TL’den satılan mezgit ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördü
YEREL HABERLER Mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını gördü Trabzon’da ...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna ...
Trabzon Büyükşehir’den afet bölgesine destek
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir’den afet bölgesine destek