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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 5,4 arttı

İHA

Doğu Karadeniz’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 5,4 arttı

Türkiye’de haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 24 milyon 729 bin 901 olurken, Doğu Karadeniz’de de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 5,4 arttı.
TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün Ulaştırma İstatistikleri veri tabanından derlediği verilere göre 2021 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 24 milyon 729 bin 901 oldu. Doğu Karadeniz’de ise aynı dönemde yüzde 5,4 oranında artışla 612 bin 839’a ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi araç türü bakımından incelendiğinde oransal olarak en fazla artış yüzde 14,6 ile “özel amaçlı” araç sayısında olurken, “otomobil” türünde yüzde 6,6 oranında artış meydana geldi.
İller düzeyinde bakıldığında 2021 yılı Haziran ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre Trabzon’da yüzde 6,3 oranında artarak 214 bin 570’e, Ordu’da yüzde 6,1 oranında artarak 147 bin 872’ye, Artvin’de yüzde 4,6 oranında artarak 41 bin 704’e, Giresun’da yüzde 4,3 oranında artarak 97 bin 472’ye, Rize’de yüzde 4,2 oranında artarak 85 bin 341’e ve Gümüşhane’de yüzde 3,1 oranında artarak 25 bin 880’e yükseldi.
Bir önceki yılın aynı ayına göre 2021 yılı Haziran ayı sonunda oransal olarak en fazla artan araç türleri incelendiğinde Trabzon’da “özel amaçlı” araç sayısı yüzde 15,6, Ordu’da “özel amaçlı” araç sayısı yüzde 14,8, Giresun’da “özel amaçlı” araç sayısı yüzde 17,0, Rize’de “traktör” sayısı yüzde 21,4, Artvin’de “özel amaçlı” araç sayısı yüzde 18,6 ve Gümüşhane’de “özel amaçlı” araç sayısı yüzde 13,0 arttı. Diğer yandan “otobüs” sayısı Artvin’de yüzde 7,6, Rize’de yüzde 3,8, Trabzon’da yüzde 3,2 ve Gümüşhane’de yüzde 1,0 oranında azaldı.
Bu yılın haziran ayında Türkiye’de 842 bin 50 aracın devri yapılırken, Doğu Karadeniz’de 23 bin 463 araç devri gerçekleşti. Trabzon’da 8 bin 854, Ordu’da 5 bin 954, Giresun’da 3 bin 588, Rize’de 3 bin 7, Artvin’de bin 299 ve Gümüşhane’de 761 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobillerin oranı ise Türkiye’de yüzde 68,3, Doğu Karadeniz’de 61,3, Ordu’da ve Trabzon’da yüzde 64,9, Gümüşhane’de 58,7, Giresun’da yüzde 56,3, Rize’de yüzde 55,0 ve Artvin’de yüzde 51 olarak gerçekleşti.

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