Trabzonspor 1 aylık kampta 34 antrenman yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor 1 aylık kampta 34 antrenman yaptı

İHA

Trabzonspor 1 aylık kampta 34 antrenman yaptı

Trabzonspor, 3 etaptan oluşan 1 aylık kamp süresinde 34 antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, hazırlık kampının son günlerinde takımın kampına katılan İsmail Köybaşı ile birlikte 30 oyuncuyu yakından gözlemledi.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk ayağını Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. 20 oyuncunun yer aldığı ilk hazırlık kampının ardından bordomavililer, 2. ve 3. etap çalışmalarını ise TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Burada 24 günlük kamp dönemi geçiren Karadeniz ekibi, 28 Temmuz Çarşamba günü son yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Planlama Süper Lig devam ederken yapıldı
Pandemi nedeniyle bu sezon hazırlık kampını Türkiye'de geçiren bordomavililerin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampını gerçekleştirmesi diğer takımların da dikkatini çekti. Bordomavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig devam ederken Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda planlamasını hayata geçirmişti. Riva'nın fiziki şartlarını ve konumunu yakından bilen deneyimli teknik adam oyuncuların da yorucu kamp döneminde sıkılmasının önüne geçti.

Havadan ve karadan takip etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlık kampının son günlerinde takıma katılan İsmail Köybaşı ile birlikte 30 oyuncuyu yakından takip etti. Antrenmanların yanı sıra, oyuncuların mental ve fiziksel açıdan durumlarını gözlemleyen deneyimli teknik adam bire bir yaptığı görüşmelerde ise isteklerini ve oyuncularından neler beklediği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Antrenmanların ve hazırlık müsabakalarının tamamını havadan ve karadan kayıt altına aldıran Avcı, daha sonra eksikleri, hataları ve olumlu yapılan işleri de oyuncularıyla paylaştı.

Bir ayda 34 antrenman 4 hazırlık maçı
Trabzonspor, bir aylık kamp süresi boyunca 34 antrenman ve 4 hazırlık müsabakası oynadı. Bordomavililer söz konusu hazırlık maçlarında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ümraniyespor'u 53, Bandırmaspor'u 10 ve Kasımpaşı'ı 21 mağlup eden Trabzonspor, Başakşehir ile 00 berabere kaldı.

Bir ayda 7 gün izin
Trabzonspor, hazırlık kampı boyunca ise aralıklarla 7 gün izin gerçekleştirdi. Trabzon'da yapılan ilk kampın ardından iki gün izin yapan bordomavililer İstanbul'da gerçekleştirilen 2. ve 3. etap kampları arasında 3 gün izin yaparken, 28 Temmuz'da sona eren kamp sonrası ise iki gün izin daha yapacak. Bordomavililer 31 Temmuz Cumartesi günü UEFA Konferans Ligi müsabakası için çalışmalarına başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da fındık hasat tarihleri belli oldu Fındık hasadına sahil kesimlerinde 7 Ağustos'ta, orta kesimlerde 12, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'ta başlanacak
YEREL HABERLER Trabzon’da fındık hasat tarihleri belli oldu Fındık ...
Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı
Türkiye'de 16 ilde 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 bin çiftçi fındık üretimi yapıyor Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Bu kadar geniş bir etki alanına sahip olan fındık politikaları oluşturulurken çok daha hassas davranılmalı” "Dünya fındık piyasasının yüzde 75'ine hükmettiğimiz ve 5 milyon insanımızın içerisinde olduğu fındık yabancı tekellere bırakılacak bir ürün değildir"
YEREL HABERLER Türkiye'de 16 ilde 720 bin hektar alanda yaklaşık 500 ...
Doğu Karadeniz’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 5,4 arttı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde ...
TSYD Trabzon Şubesi'nden Ahmet Ağaoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER TSYD Trabzon Şubesi'nden Ahmet Ağaoğlu'na ziyaret
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti Bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin ziyaret ettiği Sümela Manastırı 1-23 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ...