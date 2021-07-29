Trabzon Havalimanı Kurban Bayramı tatilinde tarihinin en yoğun günlerini yaşadı

Kurban Bayramı tatilinde Trabzon Havalimanı'na 2 günde 265 uçağın iniş yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Havalimanı'nın 1 Temmuz’daki normalleşmenin ardından son yılların en hareketli günlerini yaşadığını hatırlattı. Hacısalihoğlu “Bölgemizde özellikle bayram tatilinin de araya girmesiyle turizm hareketi doruğa çıkmıştır. Buna bağlı olarak Trabzon Havalimanında tüm zamanların rekoru kırıldı. 24 Temmuz Cumartesi günü 130, 25 Temmuz Pazar günü de 135 olmak üzere iki günde 265 uçak trafiği gerçekleşti. Daha önce Trabzon Havalimanında bir günde en fazla 120 uçak trafiği gerçekleşmişti. Böylece iki gün üst üste rekor kırılmış oldu. Trabzon Havalimanına tarifeli seferlerin yanı sıra 10 ülkeden de charter seferler yapıldı. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan direkt seferlerin yanı sıra Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerinden de Trabzon’a direkt uçuşlar gerçekleştirildi. Yerli turistlerin de eklenmesiyle bölgedeki turizm hareketi bayram tatilinde pandemi dönemindeki en hareketli haftasını yaşadı. Turizme bağlı olarak da ticaret hacmi de gelişti ve üyelerimize bu zor dönemde adeta nefes oldu” dedi.

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