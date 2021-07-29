Trabzon’da 11 yıllık husumet silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı

'Burada daha büyük bir olay var'

Trabzon’un Hayrat ilçesinde aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında bugün çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde ilçenin Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında 11 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Olayda Murat Reis ve Lütfi Bektaş olay yerinde, Kemal Bektaş ise kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Faik Bektaş da aynı hastanede ameliyatı alındı.

Güvenlik güçleri olay sonrası kaçan A.B ve İ.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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