Başkan Zorluoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi’ni ziyaret ederek hemşerileriyle bir araya geldi. 1 Nolu Erdoğdu Mahalle Muhtarı Şenol Yılmaz’dan bilgi alan Başkan Zorluoğlu, ardından mahalleyi gezerek sorunları yerinde inceledi.

Mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinleyen Başkan Zorluoğlu, eksiklerin giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zorluoğlu, "Erdoğdu Mahallemiz Trabzon'un en eski mahallelerinden biri. Erdoğdu mahallemizde gençlere yönelik bir merkez ve spor alanı oluşturulması, cadde düzenlemesi, kentsel dönüşüm çalışmaları noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımız bizleri çok sıcak karşıladı. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.