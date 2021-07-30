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Trabzon'da 3 kişinin öldüğü cinayette mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı Saldırıya karıştığı iddia edilen 12 yaşından küçük bir çocuk mahkeme tarafından tedbir getirilerek Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi Kan bağı ve dünürlük kan davasına dönüştü

İHA

Trabzon'da 3 kişinin öldüğü cinayette mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı Saldırıya karıştığı iddia edilen 12 yaşından küçük bir çocuk mahkeme tarafından tedbir getirilerek Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi Kan bağı ve dünürlük kan davasına dönüştü

Trabzon'da 3 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelileri çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya karıştığı iddia edilen 12 yaşından küçük bir çocuk mahkeme tarafından tedbir amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Trabzon'un Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2010 yılında Asiye Bektaş'ın ölümünden dolayı aralarında husumet bulunan ve birbirleriyle akraba olan aile bireyleri arasında iddiaya göre, yol verme tartışmasından dolayı kavga çıktı. Kavganın daha sonra silahlı çatışmaya dönmesiyle Kemal Bektaş (65), Lütfi Bektaş (58) ve Murat Reis Bektaş (57) hayatlarını kaybederken, Faik Bektaş (37) ise ağır yaralandı. Yaralanan Faik Bektaş'ın ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hem kan bağı var hem dünürler
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Hayrat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yaptıkları çalışma sonucu olaya karıştıkları şüphesiyle İshak B. (39) ve Abdi B. (24) Of ilçesinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, olaya karıştığı şüphesiyle, 12 yaşından küçük olan A.B. adındaki çocuğun da Of Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. A.B.'nin 2010 yılında ölen Asiye Bektaş ile saldırıda yaralanan Faik Bektaş'ın oğlu, saldırıda ölen Kemal Bektaş ile Murat Reis Bektaş'ın torunu olduğu bilgisine ulaşıldı. Asiye Bektaş'ın Murat Reis Bektaş'ın kızı, Faik Bektaş'ın ise Kemal Bektaş'ın oğlu olduğu ve taraflar arasında hem kan bağı bulunduğu hem de dünür oldukları kaydedildi.

2 şüpheli tutuklandı 1 çocuk hakkında güvenlik tedbiri alındı
Emniyetteki gözaltı süresinin ardından şüpheliler Of Adliyesi'ne sevk edildi. Of Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden İshak B. ve Abdi B. tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şahıslar, 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olaya karıştığından şüphelenilen ve yaşı 12'den küçük olduğu gerekçesiyle suça sürüklenen çocuk statüsünde ifadesi alınan A.B. ise, Of Cumhuriyet Başsavcılığının mahkemeden güvenlik tedbiri istemesinin ardından çocuklara özgü uygulanan Çocuk Koruma Kanunu'na göre hakkında güvenlik tedbirine hükmedilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evi'ne yerleştirildi.

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