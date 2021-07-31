Trabzonspor forvet transferine yoğunlaştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Transfer sezonuna hızlı başlayan ve şu ana kadar 6 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, forvet hattını da güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlattı. Bu noktada listesi kabarık olan bordo-mavililer, 5 oyuncu ile temaslarını sürdürüyor.
Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, İsmail Köybaşı ve son olarak Dorukhan Toköz´ü kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarında forvet hattına yoğunlaştı. Kadrosunda ön bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni transferlerden Koita´yı bulunduran bordo-mavililer, bu mevkiye nokta atışı bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu noktada Alexander Sörloth için uzun süre bekleyişte olan bordo-mavililer, geride kalan süreçte beklediği geri dönüşü alamayınca listedeki diğer isimlere de yöneldi.
5 İSİM ARASINDAN TERCİH YAPILACAK
Forvet hattına yapacağı takviye ile transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, bu mevki için 5 isimle temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin Dnipro´dan 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea´den 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma´dan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad´tan 29 yaşındaki Willian Jose ve Leipzig´den 25 yaşındaki eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlerine devam ettiği, bu 5 isim arasından birini kadrosuna katacağı öğrenildi.
KOUYATE DE GELEBİLİR
Öncelikli mevki olan forvet hattı için transfer çalışmalarını tamamlamak isteyen Trabzonspor´un, bu noktada yoğun çaba harcadığı belirtilirken, forvet transferinin noktalanmasının ardından hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev yapabilen Cheikhou Kouyate´yi de kadrosuna katabileceği öğrenildi. Bordo-mavililerin bu oyuncu için de girişimlerin devam ettiği, bu transfer ile hem stoper hem de orta sahada alternatif yaratılmasının düşünüldüğü kaydedildi.
EKUBAN YOL AYRIMINDA
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´da teklifler alan Caleb Ekuban´ın takımdan ayrılmasının gündemde olduğu, özellikle İtalya´dan gelen teklifler üzerine oyuncunun da transferinde kolaylık sağlanmasını istediği bildirildi. Ekuban´ın kısa süre içerisinde takımdan ayrılabileceği ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-07-31 11:01:47
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