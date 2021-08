Karadeniz Bölgesinin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi kuruluşunun 10. Yıl dönümünü düzenlediği görkemli törenle kutladı. Titizlikle hazırlanmış törenden üniversite tarafından ödüller dağıtıldı. Törenin onur konuğu ise eski Başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz oldu.

Törende açılış konuşmasını ise Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ömer Yıldız, “Trabzon’da ne yaparsanız zorlukları vardır. Herkes bunları yaşıyor. Bizim hedefimiz 25 bin öğrencidir. 6 bin civarında öğrencimiz var, 12 bin mezun verdik. Ama bu hedefe ulaşmak artık Trabzon’un işidir, benim işim değil. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere siyasilerin işidir. Eğer fakültelerimiz kurulursa, bizim fiziki mekanlarımız hazır. 25 bin öğrenciyi Trabzon’a kazandırmış oluruz. Bundan da hem eğitim kazanır, hem de Trabzon’un ekonomisi kazanır. Trabzon’da yapacağımız çok fazla bir şey yok. Sanayi olmuyor diyorlar, turizm de zaman zaman ki her zaman olmadığı için mutlaka eğitime biraz daha katkı sağlamamız lazım. Bu arada ülkemiz ve dünya felaket eşliğinde. 1,5 yıldan fazla zaman oldu kovid hastalığı ile tüm dünya uğraşıyor. İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyor. Bunun üzerine Rize ve Artvin’de sel ve heyelan felaketleri oldu. Ben orada ölenlere rahmet diliyorum, kalanlara da sabır diliyorum, geçmiş olsun diliyorum. Son zamanlarda devam eden orman yangınlarımız var, içimiz yanıyor. Yolumuza buruk ama inançla devam etmek zorundayız. Burada bulunan akademik kadromuz var, rektörümüz, eski KTÜ Rektörü var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir 10 yıl geçirdik. Esnaf arkadaşlarımız bilir. Bir kuruluş 10 yılını kazasız belasız tamamlarsa, mutlaka onu idare edenler görevlerini yapmış olur. Bu heyecanlı günümüze katılan ya da katılamayan ama kalpleri bizimle atan tüm misafirlerime, dostlarıma teşekkür ediyorum. Onur konuğumuz olan Berna Yılmaz hanfendiye ve özellikle bu üniversitenin kurulmasını sağlayan dönemin başbakanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Yatırım yapacak imkanımız var”

Üniversitemiz kurulduğunda Trabzon’da 1 metre kare yerimiz yoktu diyen Yıldız, “ Şu anda bütün yerleşkeler bizim üniversitemize ait. Bir lira borcumuz yoktur. Yatırım yapacak imkanımız da vardır. Ben eğitime gönül verdim. Allah’a şükür bir ihtiyacımız da yok. Memlekete, vatana hizmet edecek gençleri yetiştirirsek bundan gurur duyarım. Bütün yatırımları tamamladıktan sonra eğitimi hakikaten ücretsiz yapmayı düşünüyoruz. Sadece onu yapmakla yetmiyor. Eğitim kalitesini arttırmak lazım. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor. Her ne kadar dışarda farklı eleştiriler olsa da ben onlara hiç birisine itibar etmiyorum. Çünkü bu üniversitede görev yapan bir sürü Profesörümüz, Doçent ve Doktor Öğretim üyemiz var. Bunlar başka üniversitede eğitim yaparken ders kaliteli iyi de bize gelince mi kötü oluyor. Ben onu o şekilde değerlendirmiyorum ve hedefimize emin adımlara yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yıldız’ın konuşmasının ardından ise üniversitesinin kuruluşunun 10. yılına özel ödüller sahiplerine takdim edildi. Ödülleri verilecek isimler Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından belirlendi. Nihat Usta olarak bilinen Merhum Nihat Aydın’ın ailesine, Şehit Cengiz Yıldız’ın yakınlarına vefa ödülü, İş adamı Celil Hekimoğlu ve İş Kadını Hülya Ulusoy’a girişimcilik başarı ödülü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, Eski Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut, Merhum eski başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ödüllerini düzenlenen törende aldılar.

Yılmaz:“Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var”

Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eski Başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz ise, “Karadeniz Bölgemizdeki eğitim faaliyetleriniz ile öğrencilerimize kattığınız değerler için teşekkür ederim. Hayatım boyunca eğitim ve eğitime katkı sağlamak en büyük arzum oldu. 2016 yılında kıymetli oğlum, rahmetli Yavuz’un da beni cesaretlendirmesiyle saygı değer eşim rahmetli Mesut Yılmaz ve sevgili evlatlarımız Hasan ve Ceren’in onayları ve destekleriyle aile vakfımız, Engelsiz Eğitim Vakfını kurduk. Sadece vakıfla kalmadık, onu taçlandıracak eğitim kurumu olarak ilk projemiz İstanbul Kent Üniversitesini kurduk ve eğitime başladık. Hayatta insanı motive eden en büyük güç çalışmalarının takdir edilmesidir. Engelsiz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve İstanbul Kent Üniversitesi mütevelli heyeti olarak bizler her zaman yaşadığı dünyanın sorunlarının farkında olan, bilinçli, akademik açıdan donanımlı, öncelikle ülkesini, sonrada insanlığa faydalı gençler yetiştirmeyi amaçladık. Bu amaç doğrultusunda hayatın her aşamasında engelleri olan öğrencilerimizin yanında yer almaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bana bugün vakfın ve üniversitem adıma tevdi ettiğiniz Avrasya Üniversitesi Başarı ödülü için şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunarım. Konuşmamı Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Ömer Yıldız’ın cümleleri ile tamamlıyorum. Geçmişte izimiz var, geleceğe sözümüz var” şeklinde konuştu.

Zorluoğlu: “Üniversitemiz 10 yılda büyük mesafe kat etti”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’da “Türkiye’nin ilk üniversitelerinden birinin kurulduğu Trabzon şehrinin özel üniversite anlamında da öncü olması ve ilk vakıf üniversitesine de ev sahipliği yapması doğrusu şaşırtıcı değil. Ancak bu durum bu işin çok da kolay olduğu anlamına gelmiyor. Geçen 10 yılda memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Avrasya Üniversitesi oldukça büyük bir mesafe katetmiş ve birçok sıkıntıya ve zorluğa rağmen bugün 6 binin üzerinde öğrencisi bulunan, 12 bin öğrenciyi başarıyla mezun etmiş bir üniversitemizdir. Ümit ederiz önümüzdeki süreçte yeni yüksekokullarla, fakültelerle, enstitülerle, yüksek lisans doktora programlarıyla varlığını devam ettirecek ve çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Elbette bugün Trabzon’da Avrasya Üniversitesinin yerleşkelerinin bu şekilde yükselmesi çok büyük gayretlerin ve yorgunlukların eseridir. Bu manada ben üniversitenin şehrimizde vücut bulmasında emeği geçen Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Ömer Yıldız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladıkları günden itibaren daha yaşanılabilir bir Trabzon için yoğun gayret gösterdiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha mutlu daha konforlu bir hayat sürmeleri için altyapıdan üstyapıya, çevre yatırımlarına kadar belediyenin olması gereken her yerde hizmet üretmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, üniversitenin bahçesinde konukların katılımıyla birlikte bir yemek ve konser verildi. Trabzon’da ilk kez yapılan lazer ışık gösterisi ise katılımcıları hayran bıraktı. Sevilen sanatçılar Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul gecenin sonunda mini bir konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.