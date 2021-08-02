Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordomavililer ısınma koşusunun ardından pas çalışması, teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile son buldu. Abdulkadir Ömür ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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