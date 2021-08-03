Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

İHA

Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Trabzon'da 2021 yılının ahisi tornacı Kadir Hacıoğlu, 2021 yılının kalfası Sürmene Bıçağı imalatçısı İbrahim Karadeniz, 2021 yılının çırağı da kazaziye imalatçısı Yaprak Maral olarak belirlendi.
Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından 2021 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi.
Trabzon’da 2021 yılının ahisi olarak belirlenen 84 yaşındaki torna ustası Kadir Hacıoğlu, mesleğe 1956 yılında başlarken, 1976 yılından bu yana Trabzon Büyük Sanayi Sitesi’ndeki işyerinde hizmet veriyor.
İlkokulu bitirdikten sonra çalışma hayatına atıldığını belirten Kadir Hacıoğlu, “Babam beni işe koymamak için direndi. Ben kaçarak çalışmaya başladım. 1956’dan bu yana da çalışıyorum” dedi.
4 erkek çocuğundan 3’ünün kendi yanında yetiştiğini belirten 84 yaşındaki Kadir Hacıoğlu, “2 oğlum benimle çalışmaya devam ediyor. Diğer oğlum bir süre silah fabrikası müdürlüğünü yaptı ve şimdi kendi işyerini açmaya hazırlanıyor. Bir torunum da aynı mesleğe gönül verdi ve ona da şimdi mesleği öğretmeye çalışıyorum. 3 nesil bir arada çalışmak, çocuklarımın ve torunumun da benimle aynı işi yaptıklarını görmek mutluluk verici” diye konuştu.

Yılın kalfası Sürmene bıçağı imalatçısı
Trabzon’da 2021 yılının kalfası seçilen Sürmene Bıçağı imalatçısı İbrahim Karadeniz, “2005 yılında bir arkadaşımla sektöre girdik ve bir imalathane açtık. 4 yıl sonra ayrıldım ve kendi başıma Sürmene Bıçağı imalatına devam ettim” ifadesini kullandı.
İbrahim Karadeniz, halen Sürmene Sanayi Sitesi’ndeki imalathanesinde Sürmene Bıçağı üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiğini belirterek “Çeliği kalıplarda Sürmenemizin bıçak modellerinde kesiyoruz. Daha sonra 1000 santigrat derecede fırında ısıttığımız çelikleri, balıkyağına atarak soğutuyoruz. Bu sertlik verme ve sulama özelliği Sürmene’ye has bir özelliktir. Daha sonra bıçağımızın ağzını incelterek montaja hazırlıyoruz. Bıçağımızın kabza kısımlarını paduk, venge, gül gibi doğal ağaçlardan yapıyoruz. Bıçakların saplarını yekpare perçinle tutturuyoruz, krom pervazlarını takarak perdahlarını yapıyoruz. Diğer işlemlerden sonra paketleyerek satışa hazır hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.
İbrahim Karadeniz Sürmene Bıçağının Trabzon’un Coğrafi İşaretli ürünleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Çakıdan kılıca kadar çok geniş bir yelpazede ürettiğimiz ürünlerimizi toptan, perakende ve eticaret yoluyla satıyoruz. Ayrıca ürünlerimiz yurtdışına da ihraç ediliyor” dedi.

Çırak kazaziyeden çıktı
Saf gümüş tellerden örgü teknikleri kullanılarak yapılan Kazaziye sanatının en genç temsilcilerinden biri olan 15 yaşındaki Yaprak Maral, Trabzon’da 2021 yılının çırağı seçildi. Trabzon’un coğrafi işaretli el sanatlarından biri olan Kazaziye’ye evde örücü olan annesini görerek başlayan Yaprak Maral, daha sonra Çıraklık Eğitim Merkezi’nin ilgili bölümüne giderek eğitim almaya başladı. Bu sırada usta öğretici Hülya Sır’ın atölyesinde de çalışarak sanatını ilerleten Yaprak Maral, Kazaziye tekniğiyle gümüş tespih, bileklik, kolye başta olmak üzere çeşitli ürünler imal ediyor.
Trabzon’da evde çalışan örücü kadınların gümüş tellerle ördüğü yarı mamul Kazaziye ürünlerini atölyede işlediklerini ve montajını tamamladıklarını belirten Yaprak Maral, “Son ürün haline getirdiğiniz ürünler de mağazalarda satışa sunuluyor” dedi.
Annesinin 7 yıldır Kazaziye örücülüğü yaptığını belirten Yaprak Maral, “Ben de annemden görerek bu işi çok sevdim ve bu bölümde okumaya karar verdim” dedi. Yaprak Maral, “İşimde daha iyi olmak ve ilerleyen zamanlarda kendi atölyemi kurmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Usta: “Şu anda günlük vaka sayımız 300’ün üzerinde" Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Şu an maalesef yoğun bakımlarda, servislerdeki yatak doluluk oranlarında, entübe sayılarımızda bir hareketlenme var” “Bu duruma baktığımızda yüzde 90 oranında, aşı takvimi tamamlamamış veya aşı olmamış kişilerde görülüyor”
YEREL HABERLER Usta: “Şu anda günlük vaka sayımız 300’ün ...
Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: "Tüm Trabzonsporluları mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü nedeniyle tören ...
Ahmet Ağaoğlu: Yaşasın Trabzonspor
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Yaşasın Trabzonspor
Trabzonspor´da 54´üncü yıldönümü coşkusu
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 54´üncü yıldönümü coşkusu
Ahmet Ağaoğlu'ndan, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu'ndan, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü ...
Ortamahalle müzesinde ilk etkinlik
YEREL HABERLER Ortamahalle müzesinde ilk etkinlik
Avrasya Üniversitesi kuruluşunun 10. Yıl dönümünü düzenlediği görkemli törenle kutladı
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi kuruluşunun 10. Yıl dönümünü ...
Yanan ormanları yeşertmek için harekete geçildi Başkan Genç’ten fidan kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Yanan ormanları yeşertmek için harekete ...
Öz Finans İş Sendikası Trabzon Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Öz Finans İş Sendikası Trabzon Şubesi 1. Olağan Genel ...
İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi Üçüz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan baba Gençağa Aksu: “Pandemiden dolayı işten ayrıldım. Şuan işsizim, çocuk bakıyorum”
YEREL HABERLER İşsiz babaya üçüz bebek sürprizi Üçüz bebek sahibi ...