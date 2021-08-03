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Karadeniz´e 'fındık göçü'nde tarım işçilerine aşı önerisi

DHA

Karadeniz´e 'fındık göçü'nde tarım işçilerine aşı önerisi


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz´de, fındık hasat sezonuna sayılı günler kala nüfus yoğunluğunun artmasıyla Covid-19 vakalarının yükselmesinden endişe ediliyor. Uzmanlar, büyük kentlerden binlerce üreticinin gelmesi beklenen bölgede sıkı salgın tedbirlerinin uygulanmasının yanı sıra tarım işçilerinin aşılarının mutlaka tamamlanmış olmasını önerdi.
Ordu, Giresun ve Trabzon´da üreticiler, fındık hasadı için geri sayıma başladı. Ağustosun ilk haftalarında başlayacak hasat için fındık üreticileri de son hazırlıklarını yapıyor. Bölge illerinde fındık hasadına, alınan kararla sahil kesimlerinde 7, orta kesimlerde 12, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'ta başlanacak. Fındık hasadının yaklaşmasıyla bölgeye mevsimlik tarım işçilerinin yanı sıra büyük kentlerden de göç başladı. Karadeniz illerine yapılacak fındık göçü, Covid-19 vaka artışlarına neden olabileceği endişesini de oluşturdu. Uzmanlar, geçen yıl olduğu gibi büyük kentlerden binlerce üreticinin gelmesi beklenen bölgede, maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere sıkı salgın tedbirlerinin uygulanmasını öneriyor.
'İŞÇİLERİN AŞILARI TAMAMLANMALI'
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, üreticilerin aşı olması ve teste tabi tutulması önerisinde bulundu. Aydın, "Diğer bölgelerden fındık toplamaya gelen misafirlerimiz olmaktadır. Çay sezonunda da aynı şeyleri yaşamaktayız. Bu farklı insan popülasyonlarının bir araya gelmesi, göçlerin yani insan hareketini artırdığınız her parametre size vaka pozitifliğini artırıcı etki edeceği yüzde yüzdür. Çay sezonunda konuştuğumuz gibi fındık sezonunda da aynı şeyleri tekrarlamakta yarar var. En azından aşılarını tamamlamış işçilerin olması hatta testlerinin yapılarak negatif olduklarının gösterilmesi bu sezon için faydalı girişimler olabilir. Aksi halde bölgemizde artan rakamlar, artmaya devam edecektir. Bölgemizde günlük sayımız her gün bir önceki günden biraz daha fazla olarak karşımıza çıkmaktadır. Önlemleri değiştirmeden, sürekli aynı hareketleri yaparak virüsle mücadele etmek mümkün değil. Virüs biyolojik bir varlık ve biyolojik ortamda, insan kalabalığı buldukça üreme ve bulaşmasını sürdürmektedir" diye konuştu.
'HERKESİN DİKKATLİ OLMASI GEREK'
Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da fındık hasadında bölgeye gelenlerin tedbirlere uyarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Usta, "Vakalar istemediğimiz şekilde artış gösteriyor. Şu anda 300´ün üzerinde rakamlarımız gidiyor maalesef her günlük vaka olarak. Bunda da etken olarak hareketi görüyoruz. İnsanların birbirleriyle maske ve mesafe kurallarına uygunsuz şekilde temasları sonucu vakalar artıyor. Fındık sezonuyla bağlantılı olarak özellikle hareketin artması nedeniyle etkisi olma ihtimali her zaman vardır, tüm hareketlerde olduğu gibi. Dolayısıyla herkesin her tür harekette dikkatli olması gerekiyor. Fındık sezonu nedeniyle ilimize gelecek vatandaşlarımızın da burada olan vatandaşlarımızın da birbirlerine karşı temasta maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyarak hareket etmesi hepimizin arzusu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-08-03 11:19:21

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