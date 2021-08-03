Trabzonspor'un, Molde maçı programı belli oldu

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Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda oynayacağı Molde FK müsabakası öncesinde bordomavili ekibin ve misafir takımın yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Kaptan Uğurcan Çakır’ın katılacağı basın toplantısı yarın saat 17.00’de Medical Park Stadyumu’nda yapılacak. Basın toplantısının ardından saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Misafir takım Molde FK ise aynı gün (4 Ağustos Çarşamba) saat 18.30’da Teknik Direktör Erling Moe ve bir futbolcunun katılımıyla Medical Park Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından 19.30’da Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirecekleri antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

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